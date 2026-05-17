Prohens subraya su compromiso con el respeto y la igualdad en el Día Internacional contra la Lgtib-fobia

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, en un pleno - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 17 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha reafirmado su compromiso con "el respeto, la igualdad y la dignidad de todas las personas" en el Día Internacional contra la Lgtbi-fobia.

"Amar a quien quieras, ser quién eres y vivir en libertad nunca debería ser motivo de discriminación ni de miedo", ha subrayado Prohens en un mensaje en redes sociales.

Asimismo, ha apostado por construir unas Islas "donde la diversidad es motivo de orgullo y de convivencia".

La Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia se ha sumado a la conmemoración de este día, subrayando su "compromiso firme ante cualquier forma de odio y agresión por motivos de orientación sexual"

En una nota de prensa, la Conselleria ha hecho un llamamiento a la tolerancia cero ante los delitos de odio y ha manifestado que seguirá trabajando para prevenir, detectar y erradicar cualquier forma de discriminación o violencia por motivos de orientación sexual.

También ha hecho hincapié en la importancia de denunciar estas conductas y ha reitirado su apuesta por "una sociedad más justa, segura y respetuosa, en la cual todas las personas puedan vivir con libertad y sin miedo".

Por otro lado, la Conselleria ha destacado la convocatoria de subvenciones para proyectos relacionados con la diversidad sexual y de género y para erradicar la Lgtbi-fobia en 2025 y 2026, con un importe total de 590.000 euros.

Esta cantidad, ha subrayado, supone un incremento del 195 por ciento respecto a la convocatoria de 2023, cuando el importe fue de 100.000 euros.

Las subvenciones de 2025 y 2026 han sido para diez proyectos de las cuatro islas de las entidades La Lioparda Teatre, Filosa Associació, Club Esportiu d'Escalada Formentera, Fundació Estel de Llevant Salut Mental, Cruz Roja Española, Ben Amics (con dos proyectos), Sa Clau de S'Armari, Associació Sa Xarxa Cinema y Associació Acirkaos.