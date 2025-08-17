Prohens traslada su ánimo a efectivos de profesionales y voluntarios que luchan contra los incendios activos en España

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens. Archivo. - CAIB - Archivo

La presidenta también ha enviado su ánimo a los presidentes autonómicos "que están sobre el territorio, de manera incansable"

PALMA, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens ha traslado este domingo su ánimo a los efectivos de profesionales y voluntarios que luchan contra los incendios actualmente activos en España.

En un mensaje en 'X', recogido por Europa Press, la presidenta Prohens ha manifestado el "dolor" e "impotencia" que siente por ver cómo arden miles de hectáreas de espacios naturales por toda España, "patrimonio cuidado por generaciones y generaciones que ahora se ven desalojados mientras ven toda su vida reducida a cenizas".

La presidenta del Govern ha querido por este motivo trasladar su ánimo a todos los efectivos de profesionales y voluntarios que, ha recordado, "se juegan la vida intentando apagar las llamas".

También, ha añadido la presidenta Prohens, a los presidentes autonómicos de Galicia, Alfonso Rueda; de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; de Extremadura, Maria Guardiola, y de Asturias, Adrián Barbón, "que están sobre el territorio, de manera incansable".