Prohens vincula el "colapso" de las urgencias de Son Espases con la huelga de médicos y culpa al Gobierno de Sánchez

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, durante la segunda jornada del Debate de Política General, en el Parlament balear, a 8 de octubre de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España).

PALMA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha vinculado el "colapso" que, según los sindicatos y la oposición, ha viviendo el servicio de urgencias del Hospital Universitario de Son Espases con la huelga de médicos contra el Estatuto Marco y ha culpado al Gobierno de Pedro Sánchez.

Así se ha expresado este martes en el pleno del Parlament al ser preguntada al respecto por el portavoz del grupo socialista, Iago Negueruela.

"Esta pregunta no me la debe dirigir a mi, sino a Sánchez y a su ministra de Sanidad, porque el colapso hospitalario es consecuencia de la huelga médica. ¿O pensaba que no tendría consecuencias tener que reprogramar 750 operaciones suspendidas?", ha señalado la presidenta.