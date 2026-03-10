Salud limita el "colapso" de las urgencias de Son Espases a una "situación puntual"

Archivo - La consellera de Sanidad, Manuela García, durante una sesión de control al Govern balear, a 20 de mayo de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, ha limitado el "colapso" que, según los sindicatos y la oposición, han vivido las urgencias del Hospital Universitario de Son Espases a una "situación puntual" derivada de un incremento de la presión asistencial.

Lo ha dicho en el pleno del Parlament de este martes al ser preguntado al respecto por la diputada de MÉS per Mallorca Marta Carrió, quien la ha acusado de dar una respuesta "ineficiente y ineficaz" a una realidad "reiterada y constante".

"Soy consciente de que cada persona es importante y que cada espera es incómoda, mis disculpas a los pacientes afectados por este pico asistencial", ha dicho García.

No obstante, ha reiterado que el incremento de la presión asistencial fue debido a una "situación puntual" y que fue "normalizada" en 24 horas "gracias a la batería de medidas puestas en marcha por la gerencia del hospital y la trabajo de los magníficos profesionales".