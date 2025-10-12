Prohens visita las zonas más afectadas por la dana en Ibiza

La presidenta del Govern, Marga Prohens, junto al presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, visitan las zonas afectadas - CONSELL DE IBIZA

PALMA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, quien este domingo ha seguido la reunión del Comité Técnico Asesor de los planes Meteobal e Inunbal, desde el avión aterrizado en el aeropuerto de Ibiza, debido a las condiciones climatológicas adversas que le han impedido llegar al Puesto de Mando Avanzado en Sa Coma, ha visitado algunas de las zonas más afectadas por la dana Alice en la mayor de las Pitiusas.

Así lo había informado previamente la presidenta en declaraciones a los medios de comunicación, en las que ha destacado que, "gracias a las alertas, a la información y, sobre todo, al buen comportamiento de los ciudadanos, en estos momentos no ha habido que lamentar ningún daño personal", por lo que este episodio registra "solo daños materiales, que se evaluarán cuando haya finalizado el episodio".

"El problema de Ibiza", ha señalado Prohens, es que "llueve sobre mojado", dadas las fuertes lluvias registradas en la mayor de las Pitiusas hace apenas 15 días y que ahora se han vuelto a repetir debido al paso de la dana Alice.

La dirigente autonómica ha recordado en este sentido que este sábado ya se activó la Unidad Militar de Emergencias (UME), que esta madrugada ya ha llegado a Ibiza.

Sobre esto, Prohens ha expresado una vez más su agradecimiento a Baleària "por su buena predisposición" y haber permitido el desvío de un barco que iba a Mallorca para que hiciera parada en Ibiza.

Asimismo, en Formentera, según palabras de la presidenta, se ha restablecido la red eléctrica, lo cual ha celebrado por que "era uno de los puntos de preocupación este sábado", ha recordado.

Finalmente, Prohens ha señalado que desde el Govern "están coordinados con la UME, con todos los efectivos de los ayuntamientos, del consell insular de Ibiza y de los que dependen del Govern", los cuales "trabajan desde este sábado en el terreno para que se pueda restablecer la normalidad lo más pronto posible", ha declarado.