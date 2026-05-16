Prohens visitará este domingo la feria Menorca House Week y asistirá al Premio Nacional de Trote

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens. - Europa Press Canarias - Europa Press - Archivo

PALMA 16 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, visitará este domingo la feria Menorca Horse Week y asistirá al 93º Premio Nacional de Trote 2026.

A las 11.00 horas asistirá a la feria menorquina acompañada del presidente del Consell Insular de Menorca, Adolfo Vilafranca, y del alcalde de Es Mercadal, Joan Palliser.

Este evento pone en valor el caballo de pura raza menorquina y tiene lugar en el recinto ferial de Es Mercadal.

En el acto participará también el presidente de la Asociación de Criadores y Propietarios de Caballos de Raza Menorquina, Tolo Mercadal, entre otras autoridades.

La presidenta asistirá al XXXV Concurso Morfológico y, a continuación, participará en la entrega de los galardones especiales de la feria ecuestre.

Por otro lado, a las 17.30 horas, la líder del Ejecutivo asistirá al Premio Nacional de Trote, que se celebrará en el Hipódromo Son Pardo.

La acompañarán el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y el presidente del Instituto del Deporte Hípico de Mallorca, Gaspar Oliver, entre otras autoridades.

Tras asistir al desfile de los caballos participantes y a la disputa del Gran Premio Nacional de Trote, la presidenta participará en la entrega de trofeos.