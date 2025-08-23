Prohens visitará este domingo la videoinstalación 'Figures & letters' en Felanitx

Publicado: sábado, 23 agosto 2025 18:45
PALMA 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, visitará este domingo la videoinstalación 'Figures & letters' en Felanitx (Mallorca).

Según ha avanzado el Ejecutivo autonómico, la presidenta Prohens visitará este domingo, a las 20.00 horas, en la Capilla de Sant Nicolau del Convent de Sant Agustí, en Felanitx, la videoinstalación 'Figures & letters' (2006) del artista escocés Charles Sandison.

Prohens hará el recorrido acompañada de la alcaldesa de Felanitx, Catalina Soler; de los comisarios de la obra, Neus Cortès y Sebastià Mascaró; y de otros representantes del Ayuntamiento del municipio.

