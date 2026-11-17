La presidenta del Govern Balear, Marga Prohens - Javier Fernández - Europa Press
PALMA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Govern, Marga Prohens, visitará este miércoles (12.00 horas) la empresa tecnológica OmniAcces, líder mundial en soluciones de conectividad y ciberseguridad marítima, con sede central y oficinas en el Parc Bit.
Prohens estará acompañada del director general de Estrategia Digital y Desarrollo Tecnológico, Xisco Cánovas, y del director general de Innovación y Transformación Digital, Sebastián González.