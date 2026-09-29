Las protagonistas del documental 'Sacar pecho' relatan su experiencia con el cáncer de mama en el Parlamento Europeo

Momento de la presentación del documental 'Sacar pecho. De viaje contra el miedo' en el Parlamento Europeo. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parlament Europeo ha celebrado una sesión en la que las protagonistas del documental 'Sacar pecho. De viaje contra el miedo', han dado a conocer su experiencia con el cáncer de mama a los diputados presentes en la Comisión de Salud.

El Consell de Mallorca ha impulsado la presentación, en las instituciones europeas, del documental que sigue a ocho mujeres con cáncer de mama durante un viaje por la Serra de Tramuntana.

En una nota de prensa, la institución insular ha detallado que seis de sus protagonistas se han desplazado hasta Bruselas para compartir sus experiencias en primera persona en un acto que ha reunido a representantes institucionales, profesionales sanitarios y al equipo de la película.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha acompañado a las protagonistas en esta nueva etapa del documental, que lleva hasta las instituciones europeas sus testimonios y pone el foco en la investigación, la detección precoz y el acompañamiento a las pacientes. La presentación se enmarca, además, en la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que se celebra el próximo 19 de octubre.

Galmés ha destacado que es "un orgullo" que una historia nacida en Mallorca llegue al Parlamento Europeo con sus protagonistas. Por eso, desde el Consell han acompañado este proyecto "desde sus inicios" y contribuido a que este martes la voz de estas mujeres pueda escucharse también en Europa.

"Sacar pecho da voz a ocho mujeres que han tenido la generosidad de compartir su experiencia, sus miedos y su manera de afrontar la enfermedad y, al mismo tiempo, muestra una mirada única de la Serra de Tramuntana", ha subrayado.

En la presentación ha intervenido el eurodiputado y presidente de la Comisión de Salud Pública del Parlamento Europeo, Adam Jarubas, y la vicepresidenta de la Comisión de la Mujer, Rosa Estaràs.

De este modo, Jarubas ha apuntado que los testimonios de las pacientes les ayudan a "entender el impacto del cáncer de mama más allá del diagnóstico", puesto que, a su modo de ver, deben estar presentes cuando se habla de prevención, investigación y atención sanitaria.

La productora y protagonista del documental, Mar Comín Oliver, ha explicado que este es el documental que le habría gustado ver hace siete años, cuando le diagnosticaron cáncer de mama. "La película nació de la voluntad de abrir un espacio en el que las mujeres pudieran contar, con sus propias palabras, cómo se vive la enfermedad", ha añadido.

El cirujano e impulsor del proyecto, Valerio Corazza, ha destacado la importancia de atender a cada paciente en todas las dimensiones de su vida. "Escuchar a estas mujeres recuerda que detrás de cada tratamiento hay una persona con miedos, proyectos y necesidades que también se deben tener en cuenta", ha indicado.

Uno de los testimonios de la jornada ha sido el de Shery Pascua, quien tenía 27 años cuando recibió el diagnóstico y ha subrayado que en este tiempo ha aprendido que el cáncer "puede cambiar tu vida pero no tiene por qué quitártela".

Shery ha pedido que se mire a las mujeres más allá de la enfermedad para que se les vea como "personas, no solamente pacientes". Para ella, compartir su historia puede ayudar a que "la siguiente mujer se sienta un poquito menos sola".

También ha intervenido Ana Rey Carricondo, que ha descrito el documental como una oportunidad para hablar de emociones que había mantenido bloqueadas desde el diagnóstico.

El documental tuvo un "efecto catalizador" para ella porque pudo "compartir toda esa vulnerabilidad y sentir que era abrazada". Sobre la presentación en Bruselas, ha destacado que permite llevar sus experiencias a un lugar donde se toman decisiones que "afectan a tantas personas, poner rostro y voz a la enfermedad y recordar que detrás de cada cifra hay una vida que importa".

La productora ejecutiva Virginia Galiano ha recordado el camino recorrido por la película desde Mallorca hasta el Parlamento Europeo. "La Serra de Tramuntana es el paisaje de este viaje, pero las mujeres que lo hicieron son el corazón de la película. Llegar a Europa significa llevar su voz a un espacio donde se pueden impulsar cambios y compartir una historia que puede ayudar a otras personas a sentirse comprendidas y a hablar sin miedo", ha resaltado.

La oncóloga Sonia Pernas Simón, miembro de la Junta Directiva de Solti y jefa de la Unidad de Cáncer de Mama del Servicio de Oncología Médica del Institut Català d'Oncologia, ha abordado el papel de la investigación y de la atención a las pacientes. Para ella, avanzar en los tratamientos es "fundamental" pero también lo es "escuchar a las pacientes y acompañarlas en cada etapa de la enfermedad".

Tras las intervenciones se ha proyectado el documental y se ha abierto un coloquio con el público. La película convierte la travesía por la Serra de Tramuntana, declarada patrimonio mundial por la Unesco, en el hilo conductor de las conversaciones de sus protagonistas sobre el miedo, los tratamientos, el apoyo mutuo y la vida después del cáncer.

La presentación en Bruselas supone una nueva etapa para 'Sacar pecho' después de su estreno en Mallorca, su presentación en el Congreso de los Diputados y su preselección para los Premios Goya 2026.

'Sacar pecho. De viaje contra el miedo' está dirigido por Alejandro Rodríguez y Rubén Capilla, con la participación del cirujano e impulsor del proyecto Valerio Corazza, la doctora Antònia Perelló y la psicooncóloga Mònica Martí. La película ha recibido el apoyo y la participación de Fundación Solti.

Antes de la proyección del documental en el Parlamento Europeo, representantes de 'Sacar Pecho' y algunas de sus protagonistas se han reunido con Adam Jarubas, eurodiputado y presidente de la Comisión de Salud Pública del Parlamento Europeo.

Durante el encuentro se ha presentado el proyecto y se ha abordado la necesidad de invertir en salud y reforzar ámbitos como la prevención, la detección precoz, la investigación y el acompañamiento a las pacientes durante todo el proceso de la enfermedad. Las protagonistas han podido trasladar también en primera persona su testimonio y su experiencia.