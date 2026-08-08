La protesta en Sóller contra la masificación turística, en imágenes

PALMA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más de 1.000 personas según el recuento de la Guardia Civil y la Policía Local --2.500 según los organizadores-- han recorrido este sábado las calles de Sóller en una nueva manifestación contra la turistificación y para alertar de los perjuicios sobre un municipio que ya está "al límite".

A continuación te ofrecemos las mejores imágenes que ha dejado la protesta, que ha comenzado a las 10.00 horas y que ha transcurrido sin incidentes --cabe recordar que la multidunaria protesta de hace dos semanas en Palma acabó con cargas policiales-- y que ha concluido con la lectura del manifiesto en una plaza de Constitución llena de gente.