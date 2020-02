El proyecto del centro de formación náutica de Son Castelló saldrá a licitación pública el próximo mes

Publicado 18/02/2020 10:53:55 CET

El Govern reconoce que el proyecto lleva "retraso" y ha pedido disculpas por ello

El proyecto del centro de formación profesional en náutica de Son Castelló saldrá a licitación pública el próximo mes, según ha anunciado el conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela, en respuesta a una pregunta del PP durante la sesión de control al Govern.

En el pleno del Parlament, Negueruela ha reconocido que el proyecto lleva "retraso" y ha pedido disculpas por ello. El conseller ha afirmado que este proyecto "está trabajado" y ha defendido la decisión de hacer un centro de FP con este espacio, en lugar de utilizarlo "para especular". "Ustedes con un solar vacío lo hubieran vendido al mejor postor", ha reprochado Negueruela al PP.

Por su parte, el diputado 'popular' Toni Fuster ha denunciado que "se han pagado más de 240.000 euros" por el proyecto a pesar de que "no es que no hayan empezado ni los cursos, es que no han empezado ni las obras". También ha avisado de la "preocupación" de los empresarios del polígono por la presencia de 'okupas' y la degradación de la zona.