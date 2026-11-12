El proyecto itinerante 'A media lumbre' se traslada a Huesca después de pasar casi tres meses en Casal Solleric de Palma

Acto de inauguración de la muestra itinerante 'A media lumbre' en el Centro de Arte y Naturaleza de Huesca. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El proyecto expositivo 'A media lumbre' se ha trasladado a Huesca hasta el próximo mes de diciembre, siendo esta su tercera parada después de haber arrancado en Valencia y haber continuado en el Casal Solleric de Palma desde el 23 de julio hasta el 18 de octubre.

El Ayuntamiento de Palma ha señalado este jueves en un comunicado que la exposición se ha inaugurado en el Centro de Arte y Naturaleza de Huesca con la presencia del coordinador general de Cultura y Turismo de Cort, Fernando Gómez de la Cuesta.

También han estado presentes los artistas baleares Albert Pinya, Joan Pere Català, Adriana Meunié e Isabel Servera, que expondrán sus obras en este espacio oscense durante la tercera etapa de esta muestra itinerante.

Durante su estancia en el Casal Solleric, 'A media lumbre' se situó en el marco de la Biennal B, iniciativa encabezada por el Consell de Mallorca y Es Baluard.

La idea del proyecto, liderado por el Instituto Valenciano de Arte Moderno, consiste en reivindicar la aportación a la historia del arte de materiales y saberes que, habitualmente, no han contado con la estimación o valoración debida.

Según Cort, es el caso, por ejemplo, de la cerámica, el barro, la lana, los textiles, los bordado, las fibras naturales o la tradición oral.

Después de su estancia en Huesca, la muestra cubrirá su cuarta y última etapa expositiva, que se desarrollará en la localidad de L'Espluga de Francolí, en Tarragona.