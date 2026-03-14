Pruebas libres de técnico y técnico superior de FP: novedades, calendario y requisitos de acceso. - CAIB

PALMA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades ha abierto el plazo de inscripción a las pruebas libres para obtener los títulos de técnico y técnico superior de formación profesional.

Estas pruebas están dirigidas a personas que cumplen los requisitos de acceso y que, por motivos laborales, familiares u otras circunstancias, no pueden cursar los estudios a través de la oferta formativa presencial o virtual, según ha indicado la Conselleria en un comunicado.

Como novedad en esta convocatoria, la inscripción debe formalizarse exclusivamente de manera electrónica, mediante el trámite telemático disponible en el procedimiento publicado en la página web de Formación Profesional. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 23 de marzo de 2026.

En el caso de los ciclos formativos de grado superior regulados por la LOE, algunos módulos se imparten en lengua inglesa. Por este motivo, las personas inscritas deberán realizar las pruebas correspondientes a estos módulos en inglés.

CALENDARIO

- Del 13 al 23 de marzo: plazo de inscripción

- 26 de marzo de 2026: publicación de las listas provisionales de inscritos

- Del 26 al 30 de marzo: período de reclamaciones a las listas provisionales

- 17 de abril: publicación de las listas definitivas de inscritos

- Del 17 al 24 de abril: plazo de pago de las tasas

- Antes del 20 de abril: publicación del calendario del centro, los criterios de evaluación y la relación de material necesario para realizar las pruebas

- Antes del 30 de abril: asignación del proyecto para la evaluación del módulo de Proyecto para los alumnos que ya hayan superado el módulo de FCT

- Del 4 al 29 de mayo: realización de las pruebas según el calendario establecido por cada centro

Para consultar los requisitos de inscripción, la formalización de la solicitud, la convalidación de módulos, las tasas de inscripción y las posibles exenciones, así como la realización del módulo de FCT, se puede acceder al apartado correspondiente a las pruebas libres de la página web de Formación Profesional.