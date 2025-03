PSIB acusa alcaldesa de Alcúdia de evitar dar explicaciones sobre destitución del regidor de Turismo del Ayuntamiento

PALMA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSIB-PSOE ha acusado este sábado a la alcaldesa de Alcúdia, Fina Linares, de evitar dar explicaciones sobre la destitución el pasado día 18 de febrero del hasta entonces regidor de Turismo del Ayuntamiento, Juan Mateu Gual, aunque hace diez días los socialistas ya pidieron una Comisión General de Asuntos del pleno extraordinario para que se den todas las explicaciones sobre este tema.

En una nota de prensa, el PSIB-PSOE ha explicado que la destitución fulminante del regidor de Turismo del Ayuntamiento de Alcúdia abre toda una serie de incógnitas que el Grupo Municipal Socialista exige aclarar. Pero 10 días después de la petición, han lamentado los socialistas, la alcaldesa todavía no ha fijado la Comisión municipal donde tiene que explicar los hechos.

"El supuesto derroche de miles de euros de los presupuestos municipales en gastos impropios desde el inicio de la legislatura es un hecho suficientemente grave como para que la alcaldesa en persona nos explique qué ha pasado", ha afirmado el secretario general de la Agrupación Socialista de Alcúdia, Joan Gaspar Vallori.

Durante estos 10 días los grupos municipales de Alcúdia no han sido convocados, y este hecho supone "una desconsideración hacia todos los alcudiencs, que no han tenido acceso ni a las explicaciones ni a la documentación del caso", en opinión de Vallori, pues "los hechos que han motivado la destitución de Juan Mateu Gual son supuestamente graves, y no se puede tolerar que una alcaldesa eche a un regidor sin que aporte las pruebas", ha añadido.

El secretario general de la Agrupación Socialista de Alcúdia se ha quejado en este sentido de la "falta de transparencia" de Linares, por unos hechos que, además, afectan al núcleo de la coalición de gobierno con Vox.

"Cada día que pasa sin que la oposición no reciba la información pedida se hace más grande la sospecha de la implicación de la alcaldesa en el encubrimiento de los supuestos hechos que han provocado la destitución", según los socialitas.

"No nos quedaremos de brazos cruzados", ha dicho Vallori sobre ello, apuntando a una petición de un pleno extraordinario del Ayuntamiento de Alcúdia si la alcaldesa no comparece ante los grupos de la oposición y aporta la documentación del caso. "Defendemos los intereses de los alcudiencs, y si se ha producido un derroche de caudales públicos, pediremos las oportunas responsabilidades y que se devuelva hasta el último euro", ha concluido.