El PSIB acusa al Consell de permitir vulneraciones de normativa laboral por calor en ITV y carreteras

El conseller socialista en el Consell de Mallorca Joan Ferrer. - PSIB

PALMA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha acusado al Consell de Mallorca de permitir vulneraciones graves de la normativa de seguridad y salud laboral en relación a la exposición a las altas temperaturas de los trabajadores de las ITV y de las brigadas de carreteras, que no cuentan con medidas de protección.

El conseller socialista Joan Ferrer ha calificado la situación de "insostenible y peligrosa" en los espacios cerrados y en los trabajos al aire libre.

En relación a la ITV, según ha recogido en un comunicado la formación socialista, los trabajadores han comunicado que las temperaturas dentro de talleres y oficinas superan los límites admisibles y que, además, una de las estaciones tiene el aire acondicionado averiado.

"Es inadmisible que en plena ola de calor se estén pasando la pelota entre la empresa y el Consell mientras los trabajadores tienen que soportar condiciones que vulneren la normativa", ha afirmado Joan Ferrer.

Según han añadido, los empleados habían solicitado flexibilidad horaria para empezar a las seis de la mañana y evitar las horas de más calor, pero la petición ha sido denegada, a pesar de la normativa que obliga a adoptar adaptaciones horarias y medidas de protección en episodios de temperaturas extremas.

El conseller socialista ha señalado también que hay sospechas "más que fundadas" de que los operarios del Departamento de Carreteras tampoco están recibiendo ninguna protección adecuada.

"Todo indica que no se están aplicando las medidas mínimas exigidas por la normativa estatal, ni tampoco las que el pleno de la institución insular aprobó en abril", ha explicado Ferrer.

La iniciativa, que fue aprobada sólo con la oposición de Vox, establecía la obligación de evaluar el estrés térmico, reorganizar horarios, habilitar puntos de sombra e hidratación, garantizar pausas, formación y parada de tareas en episodios de alto riesgo.

"Tres meses después, nada de esto se ha llevado a la práctica, a pesar de que la pasada semana los termómetros superaron los 38 grados en diferentes lugares de las islas, y todavía ahora se mantienen sobre los 35", ha afirmado Ferrer.

Según los socialistas, la institución insular tampoco ha desplegado ninguna de las medidas sobre refugios climáticos y protección de las personas que se aprobaron en la moción socialista de abril.

"No hay protocolos, no hay actuaciones, no hay ninguna comunicación oficial. Es una dejadez que afecta a brigadas de carreteras, a inspectores de la ITV, a personal que trabaja con niños, a personas mayores y otros colectivos expuestos al calor extremo", ha criticado Ferrer.

El conseller socialista ha insistido en que la normativa es "clarísima" y que el Consell la está incumpliendo. Ferrer ha insistido en que la protección del personal es una obligación legal y moral. "No se puede permitir que la improvisación, la descoordinación o la falta de voluntad política dejen a los trabajadores expuestos a temperaturas extremas sin ninguna garantía", han concluido.

Los socialistas han exigido al Consell de Mallorca que adopte de manera inmediata todas las medidas previstas en la legislación en vigor y en las mociones aprobadas en el pleno, incluidas la reorganización horaria, la reparación urgente del aire acondicionado en la ITV, la implantación de puntos de sombra e hidratación, la protección del personal de carreteras y el establecimiento de criterios de parada de tareas en episodios de alto riesgo.