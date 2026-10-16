El PSIB acusa al Govern de impulsar una ley agraria "urbanística, turística y comercial en suelo agrario"

Archivo - El portavoz parlamentario adjunto del PSIB-PSOE, Marc Pons, en un pleno - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha acusado al Govern de haber impulsado un proyecto de ley agraria "urbanística, turística y comercial en suelo agrario", al considerar que "se preocupa por el turismo y no en mejorar la producción agraria ni la adaptación al cambio climático".

En una nota de prensa, el grupo socialista ha criticado que el planteamiento del Ejecutivo autonómico "pone el peso en ver cómo se puede sacar más rendimiento desde un punto de vista turístico y de actividades más terciarias que primarias".

Para los diputados del PSIB Marc Pons y Malena Riudavets, en todo el texto "no hay ninguna estrategia, ninguna política ni propuesta" que encamine a las explotaciones agrarias de las Islas a incrementar su producción, mejorar la calidad del producto y adaptarse al cambio climático.

En cambio, han criticado, el proyecto de ley "sí busca la justificación para continuar construyendo nuevas viviendas en suelo rústico sin límites de edificaciones o el blindaje de plazas turísticas".

A su entender, la actualización de la ley es, tal y como ha constatado en varias reuniones con el sector, pero esta debe definir y regular la actividad agraria. Sin embargo, han denunciado públicamente que el texto "no aprueba un texto de ley agraria, sino una ley urbanística, turística y comercial".

En este sentido, han acusado al Govern de "olvidarse" de la rentabilidad de las explotaciones por la vía del incremento de la producción y de la calidad de los incrementos" y también de la adaptación al cambio climático. En cambio, "genera derechos impropios del suelo rústico".

Los socialistas han hecho un recuento de los conceptos que desarrolla la ley, que incluye 31 veces la palabra 'vivienda' y 44 veces 'actividades complementarias'. Por otro lado, han manifestado, los argumentos de 'soberanía alimentaria', 'adaptación al cambio climático' o 'incremento de la producción', "no aparecen ni una sola vez", mientras que hay una referencia a la 'calidad agroalimentaria'.

Pons y Riudavets han reivindicado el valor y la importancia de que los payeses puedan "vivir dignamente de su trabajo", asegurando "tierra, agua y personas para producir alimentos en el futuro".

El PSIB planteará que la ley tenga "una dirección clara para el futuro del sector", con un modelo agrario que defina cómo ayudar a producir más alimentos, mejorar su calidad y que sea rentable.

Igualmente, la formación se ha mostrado "muy crítica" con la progresiva sustitución de la protección de la tierra productiva por la construcción en suelo rústico que, a su entender, supone el texto y que, ha advertido "condicionará y limitará cada vez más la libertad de los payeses para decidir su futuro".

Por último, los socialistas han insistido en que el PP "obvia el compromiso con la adaptación al cambio climático". "Adaptarse es también una cuestión de rentabilidad", ha manifestado, a la vez que han reclamado instrumentos de gestión, con directrices de adaptación, programación y seguimiento para la agricultura y la ganadería.