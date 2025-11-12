El PSIB acusa al Govern de "pagarse unas jornadas" para hacerse "autobombo" de sus políticas de vivienda

Archivo - El portavoz del PSIB en el Parlament, Iago Negueruela, en una rueda de prensa. - PSIB - Archivo

PALMA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSIB en el Parlament, Iago Negueruela, ha acusado este miércoles al Govern de "pagarse unas jornadas" para hacerse "autobombo" de sus políticas de vivienda.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de este miércoles en la Cámara autonómica, el socialista se ha referido de este modo a las jornadas 'La vivienda en Baleares: situación, retos y perspectivas de futuro', que ha organizado la Dirección General de Vivienda y Arquitectura.

"Tienen que contratar a gente para que digan que sus políticas son acertadas y montarse unas jornadas con mucho autobombo y muy poca crítica, para apoyar políticas que no vienen avaladas por ningún indicador", ha afirmado Negueruela.

El socialista se ha referido al pleno de ayer y ha asegurado, después de las respuestas de los consellers de Salud, Vivienda y la propia presidenta, que el Govern "tiene un problema real" con la gestión de los servicios públicos.

El portavoz del PSIB ha acusado a la consellera de Salud, Manuela García de "huir" de explicar los datos actuales de su área de gestión. Del mismo modo, ha añadido, "la presidenta Prohens también evitó hablar de salud".

El socialista también se ha referido a las dimisiones y ceses de altos cargos y ha apuntado que, sólo en Ibiza, "ya son cinco las dimisiones de cargos directivos en el área de salud".

"Prohens se limita a hacer oposición de la oposición y sólo habla de aquello que pasó antes de 2023", ha apuntado.

El portavoz del PSIB ha subrayado que el hecho de que hayan cesado o dimitido el 60 por ciento de los altos cargos demuestra "una clara falta de iniciativa y dirección política".

"Con tantas dimisiones es imposible que las consellerias tengan un sentido y una dirección", ha concluido.