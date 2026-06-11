El PSIB acusa al PP de "abandonar" a 32.000 familias de Mallorca ante subidas del alquiler y el PP pide elecciones

Archivo - Pleno del Consell de Mallorca - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Consell de Mallorca celebrado este jueves ha evidenciado nuevos desencuentros entre PP y PSIB, en el que los primeros han exigido elecciones generales anticipadas y los segundos les han reprochado que "abandonen" a 32.000 familias de Mallorca frente a las "subidas abusivas" del alquiler.

De esta manera, el pleno del Consell de Mallorca ha rechazado una moción de los socialistas para "defender" a las 32.000 familias que viven de alquiler y que este año tienen que renovar contrato "en medio de una emergencia habitacional".

El conseller insular del PSIB Joan Ferrer ha criticado que el Govern y el Consell de Mallorca se hayan negado a aplicar los topes de alquiler a los pisos en Mallorca, lo que dejaría a las personas expuestas a "subidas desorbitadas".

Así, ha recordado que la prórroga extraordinaria de los alquileres aprobada por el Gobierno de España, y tumbada en el Congreso con los votos del PP, Vox y Junts, habría podido proteger hasta 86.000 personas en Mallorca.

La moción reclamaba que el Consell ejerza las competencias que le marca la Ley de Vivienda y active de manera inmediata la oficina de apoyo y acompañamiento jurídico para las personas afectadas por "abusos inmobiliarios". Este punto finalmente ha quedado aprobado. En cambio, la promoción del modelo Housing First y la declaración de Mallorca como zona tensada han sido rechazadas.

Por su parte, el PP ha conseguido aprobar un paquete de mociones centradas en el apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y en la necesidad de regeneración democrática ante los casos de corrupción que afectan el Gobierno de España.

La portavoz del PP en el Consell de Mallorca, Núria Riera, ha destacado que se ha enviado un "mensaje claro" de apoyo a "quienes protegen" y de "contundencia ante los casos de corrupción que afectan el Gobierno de España".

Entre las iniciativas aprobadas, destaca la moción en defensa de la regeneración democrática, con la que el PP reclama una respuesta ante la situación actual. "Ante los casos de corrupción que se conocen, el más democrático es dar la palabra a los ciudadanos y convocar elecciones", ha afirmado Riera.

Asimismo, el pleno ha dado luz verde a la moción para reconocer y dignificar la Guardia Civil y la Policía Nacional, al reclamar la consideración de profesión de riesgo, la actualización del plus de insularidad y el refuerzo de medios.

Por otro lado, el pleno también ha aprobado una declaración institucional sobre la lengua de signos, impulsada a iniciativa del Grupo Popular, que refuerza el compromiso con la inclusión y el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad auditiva.

En el mismo pleeno, se han presentado y aprobado las propuestas de honores y distinciones de la Festa de Mallorca, que este año vuelven a contar con el apoyo unánime de todos los grupos políticos. Entre los reconocidos destacan figuras como Michael Douglas y Rels B, entre otros.

Riera ha puesto en valor este consenso, ya que, a su manera de ver, con el equipo de gobierno del Consell se ha consolidado "una manera de hacer basada en el acuerdo". "El hecho de que todos los premiados cuenten con el apoyo unánime de la cámara es la mejor prueba que se puede hacer política desde el consenso", ha alegado.

Por su parte, el PSIB ha visto como se rechazaba su iniciativa para plantear un debate "sereno y global" sobre la situación de saturación. En su defensa, el conseller insular Andreu Serra ha hecho un llamamiento al Consell a afrontar la situación con "altura de miras, entre todos, para poner límites y evitar la saturación".

"El Consell de Mallorca llega al final de la legislatura peor que la empezó, con más masificación, más colapso y menos gobierno. El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, no ha afrontado ninguno de los grandes retos de la isla y ha convertido el Consell en un espacio de improvisación, sumisión en Vox y escándalos internos", ha indicado.

Finalmente el pleno del Consell ha aprobado por unanimidad la propuesta del PSIB para hacer inventario y estudio de las figuras festivas tradicionales de Mallorca, ya que la isla cuenta con un patrimonio cultural inmaterial "muy rico", en que las figuras festivas tradicionales --'gegants', 'caparrots', 'dimonis' y 'bèsties de fuego'-- "tienen un papel central en la identidad colectiva, la memoria popular y la transmisión de tradiciones".

El PSIB también se ha hecho eco de la reclamación de los vecinos de la Soledat y Nou Llevant al Consell de Mallorca para la restitución del puente de peatones que facilite cruzar la Vía de Cintura de Palma a la altura del parque de Bomberos de Son Malferit. La pasarela existente fue derribada a causa de una colisión de un camión durante las obras que el mismo Consell ejecutó a la autopista urbana de circunvalación de Palma.

Desde aquel momento, las asociaciones vecinales reclamaron la restitución del puente, "sin que el Consell haya dado los pasos necesarios para hacerlo, ni hayan informado suficientemente a los vecinos, que ahora tienen que hacer una vuelta de más de 15 minutos para cruzar la Vía de Cintura".

El PSIB ha exigido "más transparencia" al conseller de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio, y "máxima celeridad2 para iniciar la restitución del puente, por encima de las "excusas" y "retrasos".