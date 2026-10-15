El PSIB acusa al PP de pretender "recortar" y "privatizar" las pensiones

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PALMA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado y secretario de Economía y Financiación del PSIB, Llorenç Pou, ha aseverado que el PP, junto a Vox, habrían expresado su intención de "reformular el sistema de pensiones" recogido al Pacto de Toledo, lo que supondría un "recorte" y "privatización" de las mismas.

El parlamentario socialista ha señalado que estas formaciones tendrían intención de "ahorrar recursos" para después, seguramente, "bajar impuestos a otra gente", según ha indicado en una entrevista ofrecida a Ona Mediterrània.

Además, ha destacado que cualquier intento de "privatizar las pensiones", como ha sido el caso singular de Chile, han acabado con un "absoluto fracaso" y con un "rescate del sistema de pensiones privado por parte del Estado".

Pou ha afirmado que PP y Vox plantean un "recorte" a expensas de lo que aporta la gente a planes privados de pensiones y esto querría decir "pensiones más bajas", como por ejemplo la fórmula para no garantizar que las pensiones se ajusten a los incrementos del IPC.

"La primera consecuencia de la privatización será que aquella gente con menos recursos, a quienes ya le cuesta llegar a final de mes, serán los que no podrán aportar porque no llegan. Los primeros grandes afectados serán las clases trabajadoras y la gente con menos recursos", ha mantenido.

Pou ha añadido que hay elementos para reforzar el sistema de pensiones, como alargar la edad de jubilación o hacer que las contribuciones laborales de la gente que más cobra aumenten, algo con lo que se pretende garantizar las pensiones y un nivel de vida "digno" a las personas jubiladas.

Al mismo tiempo, ha alegado que PP y Vox tienen una posición "similar" con el "recorte de salarios" a causa de las enfermedades, puesto que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, lleva desde el mes de julio asegurando que el absentismo laboral es "un grave problema" a pesar de que los datos que aporta son "medio falsas".

"Lo que plantea el PP es que, por ejemplo, a todos los trabajadores que se pongan enfermos se les recorte el sueldo, esto quiere decir alrededor de unos 15.000 millones, en juego", ha estimado.

En ese sentido, ha defendido que el PP ha planteado que los tres primeros días de baja laboral --que son la mitad de las bajas que se producen-- "no sean asumidas por las empresas", a pesar de que exista un acuerdo en convenio colectivo y, si no lo paga la empresa, "está claro que lo pagarán los trabajadores".

APOYO DEL PSIB A LA HUELGA GENERAL

Por otra parte, el PSIB ha mostrado su apoyo a la huelga general convocada por los sindicatos para el 11 de noviembre porque el motivo es la "emergencia habitacional", ante la que el Gobierno de España y los partidos de izquierda, en su opinión, "han intentado aportar paquetes de medidas", como son los dos decretos leyes que inicialmente se tumbaron por parte de PP, Vox y Junts.

"El hecho es que los trabajadores cada vez tienen más complicado acceder a una vivienda y hacer frente en una vida digna, por lo que es lógico que los sindicatos llamen a la movilización para reclamar a todos los partidos políticos que esto sea una prioridad", ha añadido.

Pou ha indicado que la huelga general es un concepto "bastante fuerte" que tendría que hacer "reflexionar" a todos sobre el sufrimiento de los trabajadores pero, mientras tanto, "la derecha habla de recortes".