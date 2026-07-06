El PSIB acusa a PP y Vox de "abandonar" a los residentes y "bloquear" medidas para evitar el colapso en la Serra de Tramuntana - PSIB

PALMA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha acusado al Consell de Mallorca de "abandonar" a los residentes y "bloquear cualquier medida efectiva para evitar el colapso" de las carreteras en la Serra de Tramuntana.

Los socialistas han hecho esta denuncia pública desde Sóller para mostrar los "atascos masivos" que se producen en este punto de la red viaria, según han trasladado después en una nota de prensa.

"La imagen perfecta de tres años de promesas incumplidas y de una legislatura perdida", ha criticado el conseller socialista en la institución insular Joan Ferrer.

En este sentido, ha cargado contra el presidente del Consell, Llorenç Galmés, por "no hacer absolutamente nada ni por la Serra ni por sus residentes". Así, ha lamentado que el PP "ha dejado morir" la proposición de ley de la Serra aprobada en la anterior legislatura.

Por otro lado, según Ferrer, la ley para limitar la entrada de vehículos en la isla "es papel mojado" y está "bloqueada por Vox y paralizada" en el Parlament con la "complicidad" del PP, que se ha negado a habilitar sesiones extraordinarias para tramitarla de forma urgente.

"El PP no quiere aprobar esta ley, no quiere solucionar el colapso, este es el problema", ha reprochado, a la vez que ha hecho referencia al caso del vicepresidente segundo, Pedro Bestard: "el único que no está atascado gracias a los vehículos oficiales que utiliza para actos particulares".

Los socialistas defenderán una moción en el pleno del Consell de Mallorca y en el pleno municipal del Ayuntamiento de Sóller para reclamar una regulación integral del acceso de vehículos en toda la Serra, con un sistema que "vaya más allá" de medidas puntuales municipales.

Según el portavoz socialista en Sóller y conseller en la institución insular, Jaume Mateu, si no se impulsa un sistema global en toda la Serra "será imposible evitar el colapso".

El plan incluye el control de accesos como se hace en Formentor, la creación de aparcamientos disuasorios fuera de la Serra conectados con buses específicos, el refuerzo del transporte público y la creación de un servicio de coordinación entre municipios, Consell y Govern para gestionar conjuntamente la movilidad.

Mateu ha solicitado también un fondo específico para los ayuntamientos de la Serra, argumentando que a menudo no tienen capacidad para afrontar la presión del tráfico.

Los socialistas han insistido en que la Serra de Tramuntana "no puede esperar más" y que el Consell de Mallorca "tiene que dejar de mirar hacia otro lado y asumir su responsabilidad en la protección del patrimonio, la movilidad sostenible y la calidad de vida de los residentes".