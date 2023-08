PSIB afirma que Govern "ha mentido" con el Decreto para gratuidad en 0-3 años "porque deja fuera lo que dijo incluiría"

PALMA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista ha afirmado que el Govern "ha mentido" con el Decreto para garantizar la gratuidad en la primera etapa de educación infantil, de cero a tres años, "porque deja fuera todo lo que dijo que incluiría".

Así lo ha manifestado en rueda de prensa, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Iago Negueruela, recordando como "el PP se presentó a unas elecciones y a un posterior debate de investidura prometiendo que iba a implementar la gratuidad en toda la etapa de cero a tres años, incluyendo, guarderías, criticando lo hecho por el ejecutivo anterior y diciendo que se cambiaría". Y, sin embargo, ha precisado, "una vez gobierna lo que hace es coger el Decreto Ley del Govern anterior y es el que extienden para el 0-2, que es lo que iba a hacer el PSIB para este curso".

Todo, ha continuado exponiendo, "dejando fuera a todo lo que dijo que iba a incluir, porque ahora dicen que no se puede hacer, algo que, por otra parte ya deberían de saber antes de prometer". "Y, si no", ha subrayado, "se está ante un incumplimiento de Marga Prohens, clarísimo, que debería dar explicaciones de por qué miente a la ciudadanía, por qué el PP se presenta a elecciones, miente, y ahora dice que lo que decía que iba hacer no lo hace y hace lo que criticaba que hacía el Govern anterior".

"Creo que la política ha cambiado y la gente lo que ha valorado mucho en las elecciones de julio es que no se debe mentir y el PP ha mentido a la ciudadanía, presentándose a las elecciones diciendo que iba a hacer una cosa y, en una de sus primera medidas miente a la ciudadanía y eso deben explicarlo", ha opinado, señalando que "el conseller de Educación, Antoni Vera, volvió este lunes a aclarar que no se podían incluir determinadas guarderías en esta norma".

Precisamente, en esto ahondado el portavoz parlamentario adjunto de los Socialistas, Marc Pons, argumentando que "las guarderías no entrarán, en Ibiza, porque el Consell Insular no tiene el reglamento hecho" para pasar de centro asistencial a educativo.

"Tampoco", ha añadido, "las de Mallorca, porque aunque lo tienen aprobado desde hace poco, tendrán que adaptarse" para pasar de centros asistenciales a educativos.

Por tanto, "no será posible que estos centros, en estos momentos, entren en la gratuidad que el Govern quiere garantizar para la etapa educativa de cero a tres años".

Y, según ha sentenciado Pons, "se prevé que ocurra lo mismo con las escoletas privadas, que si quieren poder garantizar esa gratuidad tendrán que adaptarse y es muy posible que decidan no hacerlo".