El PSIB alega al escudo social del Consell de Mallorca por una posible inconstitucionalidad del requisito de residencia

Archivo - La portavoz adjunta del PSIB en el Consell, Sofía Alonso. - PSOE - Archivo

PALMA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha presentado una reclamación formal a la modificación de crédito del presupuesto del Consell de Mallorca, que dotaba el escudo social para paliar los efectos de la guerra en Irán y Oriente Próximo, por una posible vulneración de la Constitución en el apartado que hace referencia al requisito de un tiempo mínimo de residencia.

La reclamación, presentada dentro del plazo legal, expone que el diseño de la partida extraordinaria de nueve millones de euros destinada a ayudas para familias en situación de vulnerabilidad económica, incorpora un requisito "discriminatorio" y "contrario a los principios constitucionales", según ha indicado el PSIB en un comunicado.

El texto señala que la memoria justificativa del expediente establece la obligación de acreditar cinco años de residencia continuada en Mallorca para poder acceder a estas ayudas.

Para el PSIB, este criterio excluye personas que se encuentran en "situación objetiva de necesidad" y que, a pesar de cumplir todos los requisitos sociales y económicos, "quedarían fuera por una condición ajena a su realidad", como es el tiempo de residencia.

La reclamación argumenta que esta limitación "no guarda relación directa" con la finalidad asistencial del gasto, ni con la atención urgente de necesidades básicas y que la justificación aportada --"priorizar la población arraigada en el territorio"-- es "insuficiente" y "desproporcionada".

Además, han advertido que el requisito podría vulnerar el principio de igualdad recogido en el artículo 14 de la Constitución y el principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

El PSIB ha considerado que la "falta de motivación adecuada" en la memoria justificativa "desvirtúa la finalidad pública del gasto, compromete la correcta definición del crédito y puede impedir que los recursos lleguen a todas las personas que realmente lo necesitan".

Por todo esto, el PSIB ha solicitado que se admita su reclamación, que se revise el expediente y que no se apruebe definitivamente la partida mientras se mantenga el requisito de los cinco años de residencia. También han pedido que se vuelva a formular la memoria y los criterios de acceso de acuerdo con los principios de "igualdad, objetividad, proporcionalidad y no discriminación".