El PSIB alerta de "temperaturas extremas" y "averías" en el sistema de timbres de la residencia de la Bonanova

Archivo - Residencia de mayores Bonanova, en una foto de archivo. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha mostrado su "profunda preocupación" por la situación de la residencia de la Bonanova, en la que han afirmado que se estarían sufriendo "temperaturas extremas" en el interior de las instalaciones y "una nueva avería" en el sistema de timbres de asistencia de los residentes.

La consellera insular del PSIB Sofía Alonso ha reprochado al presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, que llegara al poder con la "falsa promesa" de "cambiarlo todo a mejor" pero ha alegado que la realidad sería que "no solo no ha solucionado ninguno de los problemas estructurales, sino que empeora el día a día de las personas dependientes y de los trabajadores".

En un comunicado, el PSIB ha considerado "inadmisible" que un servicio esencial como es la residencia de la Bonanova se encuentre en este estado de "precariedad".

Al problema de la falta de climatización, han apuntado que se añade que "tampoco funcionan correctamente los timbres" con los que los residentes avisan en caso de emergencia.

"No es una simple anécdota, sino una negligencia intolerable que pose en riesgo la salud de personas vulnerables y sobrecarga todavía más unos empleados que ya trabajan bajo condiciones de estrés térmico, expuestos al rigor de la actual situación de ola de calor extremo", ha recalcado.

Por eso, ha censurado que el pacto de gobierno entre PP y Vox haya presumido "insistentemente" de disponer del presupuesto "más alto de la historia de la institución insular". Un relato que el PSIB ha señalado que se "desmonta completamente" cuando se mira la gestión del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS).

"¿De qué sirve tener más millones de euros que nunca en la caja si el Consell de Mallorca es incapaz de dar una solución definitiva al problema del calor en las residencias? No lo han solucionado en La Bonanova, ni en ningún otro lado. Es una falta de empatía y de capacidad de gestión flagrante", ha sostenido Alonso.

El PSIB ha exigido a Galmés y al presidente del IMAS, Guillermo Sánchez, que "abandonen las excusas y la política de escaparate", asuman sus competencias de manera "inmediata" y apliquen medidas de urgencia "reales" para garantizar "una climatización digna y unos sistemas de comunicación operativos al 100% en la Bonanova y el resto de centros de la isla".