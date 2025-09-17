El PSIB apoya la declaración de emergencia migratoria y lamenta la "postura racista" del Govern

Archivo - El portavoz del PSIB en el Parlament, Iago Negueruela, en una rueda de prensa. - PSIB - Archivo

PALMA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSIB en el Parlament, Iago Negueruela, ha expresado este miércoles su apoyo a la declaración de la emergencia migratoria y ha criticado la "postura racista" del Govern de Marga Prohens.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces del Parlament, Negueruela ha afirmado que 49 menores no son un problema y ha celebrado la llegada de más recursos para su atención.

"El Govern de Prohens tiene una postura claramente racista- Tenemos un problema con más de 19 millones de turistas, no con 49 menores", ha afirmado.

Para el socialista, la postura del Ejecutivo autonómico es un error y "alimenta a Vox", al tiempo que ha advertido que enfrentarse al Gobierno central supone que los consells insulares reciban menos recursos.