El PSIB asegura que el acuerdo del Govern con las navieras sobre los cruceros causará "más saturación"

Archivo - Cruceros en el puerto de Palma. - APB - Archivo

PALMA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha advertido que el acuerdo que se firmará este viernes entre el Govern y las navieras tratará de persuadir a la ciudadanía de que "se reduce la actividad" de los cruceros pero ha afirmado que causará "más saturación" y "no reducirá la presión turística".

De esta manera ha reaccionado el portavoz de los socialistas en el Parlament, Iago Negueruela, quien ha apuntado que en realidad se mantendrá la actividad "en los mismos términos" que ya se habían pactado a la anterior legislatura, cuando ha destacado que "por primera vez se limitó a tres el número diario de grandes cruceros que podían hacer escala".

En una nota de prensa, el parlamentario ha alegado que el Govern calculará el número real de cruceristas y anunciará que limitará a 7.500 pasajeros diarios en un cómputo máximo semanal, una cifra que, de acuerdo con sus estimaciones, "no se ha superado nunca con el acuerdo vigente y que no computa los cruceros de menos de 500 pasajeros".

"Lo que hará el Govern es mantener exactamente el mismo acuerdo que había, porque el límite semanal que anunciará nunca se ha superado en ninguna semana del año", ha mantenido.

El PSIB ha recalcado que, como el Govern no computa los cruceros de menos de 500 pasajeros, la presión turística en las calles de Palma será "igual o más que el que había hasta ahora".

"El anuncio que hará la presidenta del Govern, Marga Prohens, sobre las escalas de cruceros no servirá para cambiar absolutamente nada de lo que ya se había pactado con las compañías de cruceros. Prohens no es valiente y vive de los acuerdos del pasado", ha indicado.

En ese sentido, ha criticado a la líder del Ejecutivo porque "no es capaz" de actualizarlos a las circunstancias de hoy y ha prometido que, si el PSIB tuviera que revisar el acuerdo, "lo adaptaría a futuro, para mejorar y reducir más su impacto".

"Prohens no hará nada, como tampoco ha hecho nada con el incremento del ITS, a pesar de que dijo que lo haría, para limitarse a mantener las medidas que vienen de los gobiernos progresistas, sin profundizar en la necesidad de avanzar en sostenibilidad", ha subrayado.

Negueruela ha recriminado a Prohens que prepare un anuncio "como los que ya ha hecho en el pasado" pero que "no ha cumplido en ningún caso". Por estos motivos, ha remarcado que es la manera del Govern de "funcionar como siempre" y ha citado los casos de la ausencia de limitación de vehículos en Mallorca y en Menorca, el nuevo impuesto a los 'rent a car', la subida del impuesto del ITS y, ahora, "tampoco mejorará el acuerdo de los cruceros, por lo que ha considerado que es una legislatura "perdida".