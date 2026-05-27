El PSIB asegura "máximo respecto" a la justicia y "máxima contundencia" tras el registro en Ferraz

Archivo - El portavoz del PSIB, Marc Pons, en una rueda de prensa - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del PSIB en el Parlament, Marc Pons, ha asegurado que su partido traslada su "máximo respeto a la acción judicial" y actúa con la "máxima contundencia", tras conocerse que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha accedido a la sede nacional del PSOE en el marco de una investigación de la Audiencia Nacional en el denominado 'caso Leire'.

"Máxima contundencia como ha demostrado el Partido Socialista cada vez que se ha producido un caso que ha quedado constatado, faltaría más", ha dicho Pons en la rueda de prensa celebrada después de la Junta de Portavoces de este miércoles.

El socialista se ha limitado a responder de esta manera al ser preguntado por el registro en la sede del PSOE, para después poner el foco en la apertura de juicio oral contra el presidente del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, por prevaricación en el caso 'La Vida Islados' y a la declaración en calidad de investigado del jefe de Gabinete de Marga Prohens por supuestas irregularidades en la contratación de un chófer.