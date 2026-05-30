El PSIB de Campanet alerta de "problemas de seguridad" y "confusión" tras el reasfaltado de las calles

La secretaria general del PSIB en Campanet, Rosa M. Bestard, y la secretaria general de la FSM, Amanda Fernández. - PSIB

PALMA 30 May. (EUROPA PRESS) -

El PSIB de Campanet ha señalado los "problemas de seguridad" y la "confusión" que ha provocado entre conductores y peatones el reasfaltado de varias calles del municipio.

De ese modo, han advertido de la "desprotección" y "dejadez" que hay en estas vías puesto que pese a que las obras financiadas con fondos Next Generation se ejecutaron hace dos meses y medio, han criticado que el Ayuntamiento "todavía no ha completado la señalización horizontal, ni vertical".

En un comunicado, la secretaria general del PSIB de Campanet, Rosa M. Bestard, ha puesto el ejemplo de la salida de un parking donde tendría que haber un paso de peatones pero "no hay" y esto pasaría en "casi todas las calles de Campanet".

"No hay líneas amarillas, no se sabe dónde se puede aparcar y dónde no y se crea un auténtico caos circulatorio y de aparcamiento", ha sostenido.

Así, ha remarcado que la carencia de señalización "no es un detalle menor", sino que es una cuestión de "seguridad" que el Ayuntamiento "no puede continuar ignorando".

Por su parte, la secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca, Amanda Fernández, ha constatado personalmente la situación y ha admitido, tras su paseo por las calles, que el asfaltado "ha merecido la pena" pero ha apuntado que es "evidente que hay puntos peligrosos". "La seguridad no puede quedar pendiente. El Ayuntamiento tiene que hacer su trabajo y acabar el proyecto", ha reivindicado.

Fernández ha recordado que estas obras de asfaltado ha afectado a las calles Sant Miquel, callejón d'en Curt, Major, Creu y hasta una docena de calles que han visto mejorado su firme total o parcialmente, algo que ha destacado que ha sido posible "gracias a una subvención tramitada durante la pasada legislatura a través de la Mancomunidad del Raiguer". Sin embargo, ha censurado que una inversión "tan importante y tan necesaria no se gestione con la responsabilidad que toca", cuando ha superado los 190.000 euros.

"No tiene ningún sentido que después de una actuación financiada con fondos europeos, que ha mejorado claramente el estado de las calles, el Ayuntamiento deje el trabajo a medias y ponga en riesgo la seguridad de la gente", ha indicado.

El PSIB ha avanzado que registrará una petición formal para que el Ayuntamiento complete de manera inmediata la señalización horizontal y vertical en todas las calles afectadas y garantice así una circulación "segura y ordenada".