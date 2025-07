El PSIB cree las "cuatro huelgas simultáneas" se deben a que el Govern se desentiende del diálogo social

PALMA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo socialista en el Parlament, Iago Negueruela, ha considerado que las "cuatro huelgas simultáneas" que hay en Baleares --en el TIB, en el 112, en las ambulancias de Gsaib y en IB3-- se deben a que el Govern se desentiende del diálogo social.

Así se ha expresado este martes en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, en la que ha lamentado que está aumentando la conflictividad laboral sin que el Ejecutivo autonómico esté mediando para rebajar esta situación.

Para Negueruela, el hecho de que Catalina Cabrer haya pasado de secretaria autonómica a consellera de Trabajo no ha resuelto los problemas que había, sino que los ha agravado.

"Cabrer ya debía estar más pendiente de la remodelación como consellera que en resolver los conflictos, ya que además de ser incapaz de haberlos resuelto, se han añadido más", ha expuesto el socialista.

El portavoz también ha aprovechado su comparecencia para contestar al vicepresidente del Govern, Antoni Costa, "quien ice que no quieren fotos de mediación". "Nosotros lo que hacíamos era trabajar para resolver más de 100 conflictos colectivos antes de que se hubiera convocado una huelga. Y cuando trabajas los medios acuden a informar de lo que se está debatiendo en las reuniones", se ha defendido.

Por todo ello ha instado al Govern a frenar los conflictos abiertos actualmente, aunque ha advertido que si existe esta realidad es porque ellos mismos se han "desentendido del diálogo social, no se hacen cargo y no saben cómo resolverlo". En otro momento ha considerado que sí saben cómo resolverlo, pero que "no quieren hacerlo".

Pese a tener los recursos necesarios, en vez de intentar reducir la conflictividad laboral el Govern "anuncia más rebajas de impuestos, que supone un menosprecio al servicio público y que llevará más conflictividad y más huelgas".

Solo con las rebajas fiscales que permitieron que "tres herencias se hayan beneficiado de 50 millones de euros cada una", se podrían haber arreglado de golpe todos los conflictos actualmente en marcha, ha sostenido el socialista.

HUELGA DEL TIB

Negueruela se ha referido concretamente a la huelga del TIB, cuyos trabajadores llevaron a cabo el lunes su segunda jornada de paros de 24 horas y se prevé que el miércoles tenga lugar la tercera.

"Hacía más de 10 años que no teníamos un conflicto tan fuerte, con un parón total de servicios durante más de dos días, en una empresa concesionaria del Govern", ha subrayado.