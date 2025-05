El PSIB critica que la alcaldesa de Alcúdia "esconda" los proyectos del trazado del cable eléctrico a la oposición

PALMA 13 May. (EUROPA PRESS) -

El PSIB de Alcúdia ha censurado la "falta de transparencia" de la alcaldesa de la localidad, Fina Linares, por "esconder" a la oposición los proyectos del trazado del cable eléctrico para conectar Mallorca con Menorca.

De este modo, el PSIB ha acusado a Linares de "mentirosa" porque, a pesar de sus "repetidas peticiones" para ver el proyecto, les dijo que se estudiaban "cambios en el trazado" y que les "haría llegar las propuestas", según han explicado los socialistas en un comunicado.

Sin embargo, han reprochado que, horas después, el Ayuntamiento ha sometido a consulta de los vecinos, los dos proyectos terminados por lo que habría "ocultado" la iniciativa y los proyectos a la oposición.

"Cuando el pasado jueves pasado Linares se negó en el Pleno municipal a mostrar las alternativas al proyecto de trazado del cable eléctrico que pasaría por Alcúdia, ya sabía que horas después lo presentaría a los vecinos para hacer una consulta. La alcaldesa ha vuelto a engañar de nuevo a toda la oposición, es intolerable", ha afirmado la portavoz del PSIB de Alcúdia, Bàrbara Rebassa.

Los socialistas han pedido "infructuosamente" conocer el trabajo que ha hecho el Ayuntamiento para solucionar la controversia del trazado del cable de conexión eléctrica entre Menorca y Mallorca, y siempre han obtenido una respuesta "negativa".

"Se hemos pedido durante los últimos meses y siempre se le ha dicho al PSIB que se estaba mirando y estudiando si eran posibles los cambios pero este fin de semana el Ayuntamiento ha enviado los proyectos a la plataforma y se ha podido pronunciar al respeto", han recriminado.

El PSIB ha aclarado que "no están en contra" de que los miembros de la plataforma conozcan los proyectos pero no pueden aceptar que Linares "los haya escondido" y les haya "mentido", al decir que "no había ninguna novedad cuando ya los tenía terminados".

Rebassa ha asegurado que Linares ha "engañado" a los grupos municipales, puesto que "no se les ha dado ninguna información", algo que ha considerado un "insulto" a su trabajo y la confirmación que el equipo de gobierno "oculta información deliberadamente".

"El pasado jueves en el pleno la alcaldesa dijo textualmente que 'la comisión [redactora] avanza pero no hay nada de nada' y añadió que había solicitado a la mesa de trabajo la información sobre los dos trazados: 'cuando la tenga os la haré llegar'", han señalado.

De este modo, han incidido en que después de dos años de legislatura PP-Vox en Alcúdia, esta "falta de transparencia" no es más que "la demostración de una gestión nefasta e ineficaz, llena de errores e inacción".

Al mismo tiempo, han advertido que todavía se tienen que aclarar las "circunstancias reales" de la destitución del regidor de Turismo, Joan Mateu, y los "acuerdos bajo mano con alguna de las facciones de los ultras de Vox, que permiten aguantar la silla a la alcaldesa", ha afirmado Rebassa.