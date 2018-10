El PSIB critica la "deriva demagógica" del PP y le pide que haga una "política responsable"

Publicado 30/10/2018 12:13:16 CET

PALMA DE MALLORCA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PSIB, Andreu Alcover, ha lamentado la "deriva demagógica" del PP y ha pedido a la formación que haga una "política responsable".

Así ha respondido Alcover a las críticas del presidente del PP balear, Biel Company, al Proyecto de presupuestos de la comunidad autónoma para 2019 presentado el lunes.

"Le pedimos un poco de altura de miras, ya tendrá el lugar para criticar los presupuestos pero no con mentiras y demagogia porque no se los ha estudiado. Yo tampoco y no me atrevería a hacer esas afirmaciones", ha manifestado Alcover.

Igualmente, el diputado socialista ha considerado que los presupuestos "van en la buena dirección" aunque ha explicado que seguramente habrá aspectos que se podrán mejorar.