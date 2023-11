El PSIB critica la "rebaja fiscal envenenada" y los Presupuestos que asegura que "empeoran la calidad de vida"

PALMA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Iago Negueruela, ha criticado "la rebaja fiscal envenenada" anunciada este miércoles por la presidenta del Govern, Marga Prohens, así como la aprobación de unos Presupuestos autonómicos para 2024 "que empeoran la calidad de vida de la gente".

Los socialistas han dicho este jueves en un comunicado que Prohens "ha perdido una oportunidad para ponerse del lado de la clase media y trabajadora", con unos Presupuestos "que no están pensados para la gente de la tierra, sino que incluyen dogmas", del presidente del PP, Alberto Nuñez Feijoó, "que la presidenta ejecuta".

En este sentido, Negueruela ha destacado que el sueldo medio de las Islas es de 23.000 euros anuales, con lo que, con una inflación del 4 por ciento, "supone una pérdida de poder adquisitivo de 920 euros que el Govern no afronta". Además, ha subrayado que en Baleares hay más de 100.000 personas que no declaran, por lo que no se beneficiarán "de la medida estrella".

Para explicar la medida, el portavoz ha puesto de ejemplo que la rebaja del IRPF anunciada por Prohens "implicará para el ciudadano un ahorro de 40 euros anuales en impuestos, mientras que el pago del transporte público supondrá más de 500 euros al año para los trabajadores y estudiantes baleares".

Además del transporte, otros ejemplos son "los 1.800 euros en primeras matrículas universitarias que ahora asumirá cada alumno" o los 200 euros en actividades extraescolares que tendrán que pagar más de 15.000 familias" en relación al invierno pasado.

Finalmente, el socialista se ha quejado de que el presupuesto aprobado implique "renunciar al Tren de Llevant, al Tranvía de Palma y a la condonación de 1.000 millones de euros de deuda con el Estado".