El PSIB critica el "recorte" de frecuencias de las líneas de la EMT más usadas por los palmesanos y exige más inversión

El candidato del PSIB a la alcaldía de Palma, Iago Negueruela (der.), y el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Palma, Xisco Dalmau. - EUROPA PRESS

PALMA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha criticado este miércoles el "recorte" de frecuencias de las líneas de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) más utilizadas por los vecinos de Palma (las líneas 4, 5, 7, 8, 20, 30 y 35) y ha exigido más inversión en movilidad para aumentar la flota, contratar nuevos conductores y reducir los intervalos de los buses.

El candidato a la alcaldía de Palma, Iago Negueruela, ha señalado en declaraciones a los medios que estas propuestas se deben a que los vehículos de la EMT "cada vez dan un peor servicio" y a que "cada vez es más difícil acceder" a ellos.

Según Negueruela, al PP "no le gusta la movilidad pública" y "solo piensa en la circulación de coches", algo que deriva en "más atascos y más saturación que nunca" y en "más recortes en líneas de autobuses".