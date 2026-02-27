El PSIB critica que la única política de movilidad del PP de Mallorca sea "poner asfalto"

Archivo - Vehículos circulan por la Via de Cintura, en una foto de archivo. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha recriminado que la única política de movilidad del PP en Mallorca sea "poner asfalto" y ha reclamado al Consell de Mallorca que apruebe, de manera "urgente", la ley para limitar la entrada de vehículos en la isla.

En ese sentido, los socialistas han recordado que registraron en el Parlament una proposición de ley basada en el texto anunciado por el Govern, con complementos que consideraban "necesarios", según ha explicado el PSIB en una nota de prensa.

De este modo, se han mostrado dispuestos a negociar, eliminar o modificar "aquello que haga falta", siempre que el resultado sea una ley "efectiva" y aprobada esta legislatura. Por eso han acusado al PP de "bloquear" la norma por "intereses partidistas" por los acuerdos que mantiene con Vox.

"Esta semana se ha desenmascarado al presidente del Consell, Llorenç Galmés, porque el martes no quiso aprobar su propia ley de limitación de entrada de vehículos que se presentaron en el pleno", ha alegado la portavoz del PSIB en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera.

En ese sentido, ha apuntado que con su rechazo quedó "muy claro" que quien desmenuza a Galmés es Vox, en referencia a una frase del portavoz de Vox en el Consell de Mallorca, Toni Gili, durante en el debate que afirmó que "mientras unos proponen, Vox dispone".

La portavoz socialista también ha destacado la sentencia del contencioso del Tribunal Superior de Madrid, conocida esta semana, que desestima el recurso del Consell de Mallorca contra la DGT, que reclamaba la anulación del carril Bus-VAO de entrada a Palma por la autopista de Llucmajor, lo que ha tildado de "nuevo ridículo" de Galmés que demostraría su "inacción" en movilidad sostenible.

Por su parte, el secretario de Movilidad del PSIB Jaume Mateu ha insistido en la apuesta por una Mallorca que pueda ejercer en clave insular las "plenas competencias" en materia de transporte terrestre, la apuesta por una red "efectiva" de viales cívicos que faciliten un cambio de movilidad de proximidad a los ciudadanos y un "apoyo decidido" hacia la red de transporte ferroviario.

"Los socialistas han ofrecido alternativas claras al modelo de asfalto y coches del PP, la legislatura anterior acabó con una red del TIB renovada y proyectos ferroviarios en marcha con el Tren de Llevant y el Tranvía de Palma, que el PP ha guardado dentro de un cajón", ha dicho Mateu.

Estas medidas incluyen planes de movilidad locales, en empresas y una actuación para la reducción de la siniestralidad a las carreteras, algo que figura en el proyecto de ley del PSIB en el Parlament junto con el texto sobre la restricción de entrada de vehículos en Mallorca. Mateu ha resaltado que el PP tiene todas estas medidas "encima la mesa" y es quien puede decidir "si quiere o no quiere aplicarlas".

"El colapso social, económico y ambiental que el PP provoca con sus políticas también incluye decisiones tomadas durante la legislatura, con una Ley de la Sierra pensada para los propietarios pero no para la ciudadanía y el urbanismo a medida con casos como los de Andratx, Muro, Maria de la Salut o Estellencs, donde los mismos responsables políticos se recalifican terrenos propios o de familiares e incluso participan en la votación del Pleno", han mantenido.

En materia turística, Cladera ha recordado el "fracaso" de la gestión del exconseller insular de Turismo Marcial Rodríguez que ha tenido que ser cesado, ya que el PP, desde hace tres años, "promete reducir el techo de plazas sin hacer ningún paso efectivo" y ha señalado que la lucha contra los alojamientos ilegales es "inexistente".

"Dicen que luchan contra los alojamientos ilegales pero el PSIB ha encontrado 4.000 anuncios con números de registro falsos que continúan publicados en Palma", ha apuntado, a lo que ha añadido que el Consell habría "dejado caducar sanciones" y "no ha reforzado los servicios de inspección a pesar de haberlo anunciado reiteradamente".