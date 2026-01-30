El PSIB defiende que la nueva propuesta de financiación "está más cerca de un sistema que respete la ordinalidad"

La vicesecretaria del PSIB, Rosario Sánchez.
La vicesecretaria del PSIB, Rosario Sánchez. - PSIB
Europa Press Islas Baleares
Publicado: viernes, 30 enero 2026 18:04
   PALMA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

   La vicesecretaria general del PSIB-PSOE, Rosario Sánchez, ha reivindicado que la propuesta del nuevo sistema de financiación autonómica supone "un paso hacia delante" y que "está más cerca que antes de un sistema que tienda o respete la ordinalidad".

    "Estamos más cerca de nuestro ideal", ha dicho Sánchez este viernes en declaraciones a los medios antes de participar en un debate sobre el nuevo sistema de financiación organizado por el PSIB y celebrado en el Parlament.

   A su criterio, esta jornada de debate con la sociedad civil la debería hacer el PP de las Islas, de quien los socialistas "todavía esperan" su propuesta de financiación.

