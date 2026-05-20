El PSIB defiende la presunción de inocencia de Zapatero tras su imputación pero rehúsa hablar de 'lawfare'

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, durante su intervención en el mitin. - Nacho Frade - Europa Press

PALMA, 20 May. (EUROPA PRESS) - El portavoz del grupo socialista en el Parlament, Iago Negueruela, ha defendido la presunción de inocencia del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero después de que haya sido imputado en la causa en la que se investiga el rescate de la aerolínea Plus Ultra, aunque ha rehusado hablar de 'lawfare'.

El PSIB, ha dicho en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de este miércoles, comparte la postura defendida por el presidente del Ejecutivo y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, quien esta mañana ha trasladado "todo su apoyo" a Zapatero.

"Creemos firmemente en la presunción de inocencia, todos los ciudadanos tienen derecho a ella", ha subrayado Negueruela, quien ha loado los "cambios sociales" impulsados por el expresidente en materia de igualdad o de matrimonio igualitario.

El parlamentario ha justificado su confianza en Zapatero en el hecho de que "durante sus años al frente del Gobierno nunca hubo la más mínima sospecha por ningún tema", algo que ha considerado que "ningún otro partido puede decir de sus expresidentes".

Preguntado por si en el PSIB creen la imputación de Zapatero por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental podría deberse a un caso de 'lawfare'--utilización de la justicia con fines políticos--, Negueruela ha expresado su respeto por las investigaciones judiciales.

"Me parece que si se investiga, por supuesto, que se garantice la presunción de inocencia y que el expresidente sea citado para dar explicaciones. Confiamos en su palabra y en lo que ha dicho nuestro secretario general", ha dicho.

El portavoz socialista ha asegurado que "confía tanto en la justicia" que sigue esperando que algún día "descubra quién es M. Rajoy". "Seguro que la justicia acelera y pone orden en todo el espectro político", ha añadido.