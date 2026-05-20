PSIB dice que el silencio de Galmés lo convierte "en cómplice del caso Bestard" y reitera su petición de cese inmediato

Grupo Socialista del Consell de Mallorca en el último pleno - PSIB

PALMA 20 May. (EUROPA PRESS) - El Grupo Socialista en el Consell de Mallorca ha denunciado este miércoles que el presidente insular, Llorenç Galmés, no dé explicaciones sobre el presunto uso indebido de vehículos oficiales por parte del vicepresidente de su Ejecutivo, Pedro Bestard (Vox), y ha considerado que esto lo convierte en "cómplice".

En un comunicado, el partido ha destacado que "la situación es insostenible" para Bestard y ha exigido decisiones inmediatas. "Si Bestard no quiere dimitir por iniciativa propia, alguien tiene que hacerle dejar el cargo. El presidente del Consell ya no puede esconderse más", ha destacado la portavoz socialista en la institución, Catalina Cladera.

La socialista ha criticado que el presidente "siga reclamando tiempo mientras espera informes internos elaborados por el mismo departamento que dirige Bestard". "No es más que una actitud dilatoria para evitar tomar las decisiones que corresponden", ha dicho Cladera, quien ha añadido que "esconder la cabeza bajo el ala es una de las grandes especialidades" de Galmés.

La portavoz ha asegurado que Bestard ha utilizado, de manera continuada, coches del servicio público para su uso particular, lo que considera "una flagrante vulneración del Código Ético y de la normativa de altos cargos". Cladera ha remarcado que esta información "no ha sido desmentida en ningún momento" y que "el propio Bestard reconoció los hechos en su comparecencia ante la Comisión de Transparencia del Consell".

Aquel día, dice la socialista, también se pusieron de manifiesto otras discrepancias "entre la verdad y las afirmaciones de Bestard", en el caso de las órdenes que dio para retirar la rotulación del Consell de los vehículos que él y personas de su entorno laboral han utilizado de manera continuada, al menos durante el último año.

Cladera también ha denunciado públicamente que la falta de cumplimiento de los registros públicos ha hecho "indetectables, por el momento, desplazamientos y gastos suntuarios en viajes, manutenciones y estancias en hoteles que no han sido fiscalizados" y ha recordado que "hace un año que Bestard no publica ni uno solo de sus gastos de representación".

Por todo ello, ha considerado que esta opacidad en la publicación de los gastos de representación podría explicar la inacción del presidente del Consell: "¿Es eso lo que frena al presidente del Consell a tomar la decisión de dejar caer a Bestard? En cierta manera, es un comportamiento en el que Galmés también puede reconocerse", ha opinado.

La portavoz ha recordado que en el último pleno del Consell Bestard estaba "completamente solo en la mesa presidencial" mientras Galmés "evitaba el contacto con su vicepresidente, visiblemente incómodo por su presencia". Según Cladera, "es muy difícil separarse de la persona a la que has confiado tu suerte como presidente, cuando formas un solo cuerpo".

Cladera ha afirmado que "Galmés puede decir que gobierna con Vox por estabilidad, pero pensar así de un socio de extrema derecha que denigra al Consell, hace proselitismo de la dictadura franquista, del racismo y del sexismo cada vez que tiene la oportunidad, es como hacerse trampas al solitario".

Finalmente, ha reclamado medidas inmediatas y ha remarcado que "la medida mínima a tomar es apartar al vicepresidente del cargo y abrir una investigación independiente". "Galmés tiene una última oportunidad para demostrar un poco de dignidad y que se mueve por algo más que intereses personales", ha concluido.