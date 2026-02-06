El PSIB y entidades sociales debaten sobre la regulación de migrantes: "Un hito histórico para avanzar en derechos"

El PSIB y entidades sociales debaten sobre la regulación de migrantes - EUROPA PRESS

PALMA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha organizado un encuentro este viernes con decenas de entidades sociales y colectivos de personas migrantes para abordar la regularización extraordinaria de inmigrantes anunciada por el Gobierno.

El diputado socialista Omar Lamin y la representante del movimiento 'Les Balears Acollim', Eva Cerdeiriña, han celebrado la medida, que consideran un "hito histórico".

En declaraciones antes de comenzar el encuentro, desde este movimiento, que aglutina entidades sociales y colectivos, han saludado esta regularización que, según Cerdeiriña, podría afectar a entre 10.000 y 12.000 personas en Baleares.

Lamin, por su parte, ha defendido que la medida es "trascendental". "Es permitir que las personas migradas que ya viven en esta tierra puedan avanzar en derechos", ha subrayado.