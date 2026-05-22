El PSIB, "escéptico" a que el PP se disculpe tras la declaración de Aldama: "Llevan años calumniando"

Archivo - La diputada del PSOE en el parlamento balear Pilar Costa. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

PALMA 22 May. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PSIB Pilar Costa se ha mostrado este viernes "escéptica" ante la posibilidad de que el PP pida disculpas a la expresidenta del Govern Francina Armengol y a su equipo tras la declaración de Víctor de Aldama en la Audiencia Nacional en las que afirmó que no le constaba que se hubieran cobrado comisiones en Baleares por los contratos de mascarillas durante la pandemia del coronavirus.

"Se ha confirmado que la gestión de la pandemia fue absolutamente correcta. El PP y la derecha de Baleares lleva años calumniando y lanzando insidias sobre Armengol y su gobierno", ha afirmado en declaraciones a los medios.

La socialista, después de que el entorno de la expresidenta pidiera ayer disculpas a los 'populares', se ha mostrado "escéptica" ante esta posibilidad. "Si el PP tiene un poco de dignidad, tendría que pedir disculpas ya no al gobierno de Armengol, sino a los equipos y profesionales sanitarios", ha añadido.