El PSIB especula con un posible pacto entre PP y Vox para mantener a Le Senne a cambio de los presupuestos

PALMA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del PSIB en el Parlament, Marc Pons, ha especulado este miércoles con un posible pacto entre el PP y Vox para mantener al presidente de la Cámara, Gabriel Le Senne, a cambio de la aprobación de los presupuestos de 2027 y de la ley agraria.

Lo ha puesto sobre la mesa durante la rueda de prensa que ha ofrecido tras la Junta de Portavoces celebrada este miércoles.

El socialista ha hecho un repaso a diferentes temas hasta llegar a la eventual negociación de unos presupuestos autonómicos para el año que viene, dado que el Govern tiene intención de publicar este mismo junio la orden para empezar a trabajar en ello.

El portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, descartó la semana pasada que en la negociación que tendrán de forma "prioritaria" con Vox vayan a aceptar la inclusión de cuestiones ajenas a los propios presupuestos, como sucedió en 2025.

El diputado de Vox Sergio Rodríguez instó a Costa a negociar con ellos las cuentas durante el pleno del Parlament del martes, a lo que el vicepresidente primero reiteró su voluntad de no traspasar lo que consideran líneas rojas.

Tanto los presupuestos como la ley agraria, ha recordado Pons, son cuestiones que volverán a estar sobre el tablero parlamentario a partir del próximo otoño.

Por lo tanto, ha sostenido, coincidirán con la audiencia preliminar a la que está llamado Le Senne en la Sección Primera de la Audiencia Provincial, el paso previo al juicio por delito de odio al que será sometido.

Esta audiencia preliminar tendrá lugar el 28 de octubre. No obstante, y pese a que el socialista ha asegurado que el juicio también será en otoño, todavía no hay una fecha fijada.

"Enviamos un mensaje clarísimo al PP. No pueden haber contrapretaciones ni negociaciones con Vox a cambio de mantener a Le Senne. Veremos qué sucede, pero si le condenan no puede seguir ni un día más en el Parlament. Sería una falta de respeto directo y una devaluación democrática", ha señalado.