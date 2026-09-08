El PSIB exige al Consell de Mallorca que paralice el cambio de tarifa de recogida de residuos de Tirme

Las portavoces del PSIB en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera y Sofía Alonso. - PSIB

PALMA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha exigido al Consell de Mallorca que paralice el cambio de tarifa de recogida de residuos y congele la transferencia extraordinaria de 41 millones de euros a Tirme hasta que la Sindicatura de Cuentas avale el sistema tarifario de la concesión.

Será uno de los temas que el grupo socialista en la institución insular, según ha informado el partido en un comunicado, plantee en el pleno previsto para este jueves, el primero de este último periodo de la legislatura.

La intención del PSIB es que, después del informe de la Intervención que calificaba la concesión de "desfavorable", el Consell de Mallorca paralice cualquier actuación relacionada con la tarifa de Tirme y la suspensión de la aplicación de la tarifa de 2026.

También que se revise la modificación de crédito de 41 millones de euros aprobada el pasado julio y que se encargue una auditoría independiente a la Sindicatura de Cuentas que permita aclarar la "configuración real" de la tarifa.

El citado informe, según los socialistas, cuestiona "de manera radical" la estructura tarifaria de Tirme y la metodología de cálculo que se ha aplicado durante toda la legislatura, durante la cual se han concedido a la empresa concesionaria más de 100 millones de euros extras procedentes de los remanentes de tesorería.

Para la portavoz del PSIB en la institución insular, Catalina Cladera, la situación generada "es un escándalo. "Galmés ha aportado 103 millones de euros extra a Tirme, un regalo desorbitado que huele a desperdicio", ha subrayado la socialista, quien ha considerado que el presidente del Consell debería dar "explicaciones inmediatas y transparentes".

EL SERVICIO DE ATENCIÓN A DOMICILIO

El PSIB también defenderá en el pleno del jueves una moción para reclamar un plan de ampliación del Servicio de Atención Integral de Domicilio (SAID) que "elimine las listas de espera y garantice el acceso al servicio de todas las personas con dependencia que tengan reconocido el derecho", así como la elaboración de un informe completo sobre la evolución del mismo durante esta legislatura.

"Los datos muestran que el servicio está estancado, que en dos años solo se han incorporado cuatro personas usuarias mientras más de 1.300 esperan una plaza residencial y cerca de 2.000 esperan algún tipo de ayuda a domicilio. El PP no ha aprovechado el refuerzo estatal del modelo de atención domiciliaria y ha mantenido el servicio sin ninguna ampliación significativa", ha sostenido la portavoz adjunta de los socialistas en el Consell de Mallorca, Sofía Alonso.

Otra moción del PSIB girará alrededor de la falta de adaptación de las residencias, centros de día y otros equipamientos a los fenómenos de "calor extremo", ante lo que pedirá un plan integral de adaptación y confort término y otro de contingencia para las residencias y los centros del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS).