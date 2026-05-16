PSIB exige explicaciones al Ayuntamiento de Llucmajor por presuntas irregularidades urbanísticas en polígono Son Noguera

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PALMA 16 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Llucmajor ha exigido "explicaciones inmediatas" al equipo de gobierno por presuntas irregularidades urbanísticas en el polígono de Son Noguera.

En un comunicado, el partido ha hecho referencia a una información publicada por 'Diario de Mallorca' que indica que la Guardia Civil está investigando supuestas irregularidades urbanísticas y que ha tomado declaración a funcionarios municipales.

Para el portavoz socialista en el municipio, Jaume J. Oliver, es un hecho "muy grave" que, según la noticia publicada, la regidora "pensaba que lo que decían los técnicos no era correcto y, en pocas palabras, hacía lo que quería".

"Una cosa es la voluntad política y otra la legalidad vigente", ha remarcado, agregando que la ingerencia política en criterios técnicos "es absolutamente inadmisible".

Ante la intervención de la Guardia Civil, el grupo socialista pedirá "todo tipo de explicaciones" y formulará "todas las preguntas necesarias" para que se informe "con detalle". En función de la información disponible, ha advertido el portavoz, su grupo pedirá "de una vez por todas la dimisión inmediata".

"El área de Urbanismo no puede seguir ni un día más de esta manera", ha criticado, para después recordar que "muchísimas familias ven truncados sus proyectos de vida cuando descubren que tienen que esperar dos años y medio o tres para obtener una licencia de obra mayor".

Igualmente, ha trasladado su apoyo a los técnicos que, ha dicho, "hacen todo lo que pueden y más", y ha subrayado que el PSOE reclamará toda la documentación e información disponible en el próximo pleno.

En este sentido, ha dicho ser consciente de que si hay una investigación de la Guardia Civil, quizás hay documentación que no podrá ser facilitada.

Oliver ha remarcado que desde el PSOE han sido críticos con la gestión política del área de Urbanismo desde el inicio de la legislatura que, a su entender, "es nefasta".