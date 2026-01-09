El PSIB exige al Govern el incremento de la financiación que otorga a los municipios para el ocio inclusivo - PSIB-PSOE

PALMA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSIB-PSOE exigirá al Govern balear, a través de una Proposición No de Ley (PNL) registrada en el Parlament, el incremento de la financiación que otorga a los municipios para el ocio inclusivo de los niños y jóvenes con dependencia.

En nota de prensa, el PSIB ha informado que el Grupo Parlamentario Socialista ha registrado en el Parlament una PNL para instar al Govern a garantizar que todos los niños y jóvenes con dependencia puedan acceder a actividades de ocio educativo "en condiciones de igualdad", mediante una financiación "suficiente" y "estable" para los ayuntamientos y entidades que organizan estas actividades.

Los socialistas han recordado que esta línea de financiación municipal se puso en marcha durante la pasada legislatura, pero, han lamentado, "en los tres años del actual mandato, el gobierno Prohens no ha incrementado ni un euro la dotación de la partida".

Esto sumado a la creciente demanda de subvenciones ha provocado según los socialistas que en las dos convocatorias de 2024 y 2025 se hayan dado casos de solicitudes de ayuda que han quedado excluidas de la convocatoria por "falta de crédito", han lamentado.

"Prohens no ha querido aumentar el presupuesto de las ayudas, y el que hay no basta para cubrir las demandas de todos los solicitantes", ha constatado la secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca, Amanda Fernàndez.

Este es el caso de sa Pobla, que "no ha recibido apoyo del Govern para contratar monitores para ocio estival de menores en situación de dependencia en 2025, a pesar de haber presentado una solicitud ajustada a la normativa", según ha afirmado la regidora socialista del equipo de gobierno de sa Pobla y portavoz, Xesca Mir.

Este mismo viernes el pleno del Ayuntamiento de sa Pobla ha aprobado una iniciativa del Grupo Municipal Socialista para reclamar al Govern la ampliación del crédito de la convocatoria cerrada y que esta ampliación se reproduzca en la convocatoria de 2026, en la misma línea que marca la iniciativa socialista en el Parlament.

La secretaria general de los socialistas de Mallorca ha sido contundente al afirmar que "no se permitirá que dejen atrás a los niños y a los jóvenes con dependencia y a sus familias, y es por eso que el PSIB cree de justicia que el Govern incremente la partida de dedicada a este servicio".

Tanto la PNL presentada en el Parlament como la moción aprobada en sa Pobla, instan al Govern a ampliar el crédito de la convocatoria de 2025 para cubrir todas las solicitudes justificadas, y a garantizar una dotación "ajustada a la demanda real" para la convocatoria de 2026 y futuras ediciones. "Ningún niño o joven con dependencia ni sus familias pueden quedar excluidos del ocio educativo por falta de recursos" ha dicho Fernàndez, que ha pedido que "todos los municipios que lo soliciten puedan ofrecer este servicio con garantías".

Finalmente, el diputado socialista en el Parlament Omar Lamin, impulsor de la iniciativa, ha defendido que "ningún niño con dependencia puede quedar fuera del ocio educativo por una cuestión presupuestaria; es un derecho reconocido y una obligación de los poderes públicos garantizarlo". Por eso, el PSIB "exige que el Govern rectifique, amplíe el presupuesto y garantice que ningún ayuntamiento, entidad o familia vuelva a sentir que está sola".

Lamin ha concluido sus palabras lamentado que el Govern "se vanaglorie de poner a las personas en el centro mientras se dejan fuera a los ayuntamientos y a las entidades que ofrecen un servicio esencial como es el ocio inclusivo".