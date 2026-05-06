El PSIB insinúa que la VPL de Triguero es "la punta del iceberg" y señala el descontrol del Govern ante estos casos

Archivo - El alcalde de Ibiza, Rafa Triguero, en una rueda de prensa. - AYUNTAMIENTO DE IBIZA - Archivo

PALMA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha sugerido que la vivienda a precio limitado (VPL) en la que supuestamente viviría el alcalde de Eivissa, Rafael Triguero, es la "punta del iceberg" y ha afirmado que en la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad "no hay control" sobre la adjudicación de estos inmuebles.

De esta manera se ha posicionado la diputada del PSIB Pilar Costa ante un hecho que ha calificado como "muy grave" y que causa el "desánimo" de la ciudadanía, ante el problema de la vivienda en Baleares.

Así, ha reprochado que el Govern plantee que las viviendas de protección oficial "acaben en manos de los nuestros y los de aquí" pero ahora se descubra que "cuando hablan de los nuestros se refieren a la gente del PP".

Desde el PSIB han pedido "contundencia" ante estos hechos y han apuntado que si el conseller del ramo, José Luis Mateo, no actúa, "habrá connivencia" ante un "primer caso del que se tiene conocimiento", porque si no se generará "desconfianza" de la ciudadanía al ver que "miembros del PP actúan en su propio beneficio".