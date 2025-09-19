El PSIB insta al Consell de Mallorca a retirar la publicidad que fomente odio y racismo

PALMA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista ha instado este viernes al Consell de Mallorca a retirar la publicidad que fomente odio y racismo refiriéndose a las vallas publicitarias de Vox.

El PSOE ha solicitado, según ha informado en nota de prensa, la retirada de las vallas al Consell ya que esta institución las gestiona a través del departamento de Territorio y Urbanismo. "No se puede permitir que haga apología al odio y racismo", ha declarado el conseller socialista, Joan Ferrer, quien ha considerado que "vulneran la legalidad vigente, en concreto el Código Penal, la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y el derecho de no discriminación consagrado en la Constitución".

El conseller socialista ha añadido que no se puede admitir que, tanto el presidente del Consell, Llorenç Galmés, como el responsable de Territorio, Fernando Rubio, "se abstengan de hacer cumplir la legalidad en la publicidad en la vía pública".

Ferrer también ha transmitido su "apoyo total" a la Delegación del Govern en Baleares por haber llevado a Fiscalía esta campaña de Vox para exigir responsabilidades legales y ha destacado la necesidad de combatir los mensajes dirigidos a "crear enemigos y confrontación social" recordando que el Consell no puede "esconder la cabeza debajo del ala" cuando la publicidad en carreteras ya había sido un motivo de polémica previo.