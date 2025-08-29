El PSIB lamenta la "nula capacidad de gestión" del Consell de Mallorca para hacer frente a la oferta turística ilegal

Archivo - El conseller socialista en el Consell de Mallorca Andreu Serra. Recurso. Archivo. - PSOE DE MALLORCA - Archivo

PALMA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en el Consell de Mallorca ha lamentado la "nula capacidad de gestión" de la institución insular y su departamento de turismo para hacer frente a la oferta turística ilegal.

En una nota de prensa, después de la publicación por parte del Consell de que cuatro de cada diez casas turísticas en Mallorca son ilegales, el Grupo Socialista ha remarcado que "ha quedado de manifiesto la nula capacidad del Consell y de su departamento de turismo para hacer frente a la oferta turística ilegal".

El conseller del Grupo Socialista Andreu Serra ha exigido al conseller insular de Turismo, Marcial Rodríguez, actuaciones "inmediatas" y "contundentes" para hacer frente a esta oferta turística ilegal.

"Desde el Grupo Socialista se han propuesto soluciones a esta problemática como los cierres cautelares", ha añadido Serra, considerando que "ante esta emergencia, Marcial Rodríguez y su equipo se tienen que poner a trabajar".

Pues, para el conseller del Grupo Socialista, "con las informaciones publicadas, ha quedado de manifiesto la nula capacidad de gestión que tiene el conseller insular de Turismo". "Tiene que exigir a las plataformas que publican anuncios de casas turísticas ilegales que las eliminen inmediatamente", ha reivindicado.

Finalmente, Serra ha concluido que "lo importante no es saber cuántas casas turísticas ilegales hay en Mallorca, lo importante es luchar y trabajar para cerrar y prohibir operar en todas estas casas turísticas ilegales".