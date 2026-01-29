PSIB de Maria de la Salut acusa al alcalde de "imponer" el nuevo plan urbanístico por "no responder" a las alegaciones

Representantes del PSIB reunidos con vecinos de Maria de la Salut para debatir sobre el nuevo plan urbanístico. - PSIB

PALMA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSIB de Maria de la Salut ha asegurado que las modificaciones del nuevo plan urbanístico municipal han sido "impuestas" por el alcalde de la localidad, Jaume Ferriol, al "no responder" a las alegaciones presentadas por los vecinos.

La Agrupación Socialista de Maria de la Salut ha convocado a los vecindarios de la localidad para "conocer su opinión" ante el nuevo planeamiento municipal.

En un comunicado, el PSIB ha aseverado que el resultado de la consulta "no ha podido ser más decepcionante", puesto que ha conseguido un "rechazo generalizado" a un proyecto que, a su manera de ver, "no responde al interés general del pueblo" y que "no ha sido suficientemente explicado".

A la sesión han asistido la diputada y vicepresidenta del Parlament, Mercedes Garrido, los consellers insulares del PSIB en el Consell de Mallorca Bea Gamundí y Jaume Mateu, y el secretario general del PSIB de Maria de la Salut, Toni Moreno.

En la presentación que se hizo del documento hace unas semanas, el equipo del departamento de Territorio y Urbanismo del Consell de Mallorca --que ha sido el redactor de las Normas de Maria--, apuntaba a un proyecto que apostaba por el "crecimiento compacto" y la "protección del carácter tradicional del núcleo".

El límite máximo de población de Maria llegaría ahora hasta los 3.550 habitantes, lo que incrementa en 300 personas más el tope que se había indicado en el primer proyecto de la modificación, presentado en 2023.

Los vecinos presentes en la reunión manifestaron su "desacuerdo" con el planeamiento aprobado inicialmente. En la memoria del documento que tiene que sustituir las actuales Normas Subsidiarias del municipio, han asegurado que se puede leer "claramente" que muchas de las modificaciones incorporadas "no responden" a las alegaciones --297-- que se presentaron en el proyecto anterior, sino que habían sido "impuestas" por Ferriol, que también presidente la Federación de Entidades Locales de Baleares (Felib) en representación del PP.

Así, han sostenido que se incluyen cambios en el proyecto por "intermediación directa de Ferriol" para suprimir una zona urbanizable en Font i Roig, delimitar un nuevo sector de suelo urbanizable industrial al lado del ya existente, incluir terrenos del norte del núcleo calificados de aparcamientos y zona verde, dentro de un sector de urbanizable, o la supresión de todas las aperturas de nuevos viales.

"Unos cambios que no han tenido en cuenta la realidad del pueblo en cuanto al futuro de las equipaciones educativas, sociales y culturales, ni tampoco la necesidad de pensar en un proyecto común del municipio y no basados en intereses particulares", han apuntado.

Desde el PSIB de Maria han incidido en que se confirma la impresión de que en la confección de esta modificación del proyecto de nuevo planeamiento urbanístico de Maria "ha habido una intervención directa del alcalde", que queda "reflejada en la misma memoria y que no responde al interés general de los residentes en el municipio".

Por estos motivos, los socialistas han reclamado que, más allá de la opinión del alcalde, el planeamiento de Maria "recupere el espíritu que tuvo durante la pasada legislatura", cuando todo el proceso de reforma se inició con una consulta participativa abierta a toda la ciudadanía.

El PSIB ha recriminado que el primer borrador que arrojó este sondeo fuera "descartado" posteriormente por Ferriol, justo cuando fue nombrado alcalde en verano de 2023.