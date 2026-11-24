Archivo - Autobús de la EMT en Palma. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

PSIB, MÉS per Palma y Unidas Podemos (UP) han exigido blindar la gratuidad del transporte público y han expresado su oposición a lo que consideran un "tarifazo" en la EMT.

Las formaciones de izquierda en el Ayuntamiento de Palma llevarán una iniciativa sobre la materia al próximo pleno municipal en la que reclaman que se retire el incremento de dos a tres euros en el billete sencillo en los autobuses de la EMT y que se garantice la continuidad de la gratuidad, según han avanzado en un comunicado conjunto.

Los tres grupos proponen igualmente la recuperación de siete millones de euros a través de la firma del convenio con el Consorcio de Transportes de Mallorca antes de acabar el año y que serviría "para corregir el agujero económico de la EMT".

Proponen también un incremento del servicio de la EMT para cubrir la demanda y que se revieran los recortes de frecuencias en el TIB.

MÁS PASAJEROS, MENOS CALIDAD

Las izquierdas en Cort han recordado que la gratuidad ha permitido a las familias ahorrar entre 300 y 800 euros anuales y que la EMT ha pasado de los 60 millones de pasajeros en 2024 a superar los 65,5 millones en 2025.

A pesar de estos datos, sin embargo, las tres formaciones han denunciado públicamente la falta de inversión, personal y vehículos, que provoca incumplimientos horarios y autobuses saturados, situación a la que se suma el encarecimiento del billete sencillo.

A juicio de las tres formaciones, el deterioro del transporte público evidencia tanto la incapacidad de gestión del PP y Vox como su falta de voluntad política para garantizar una movilidad sostenible y accesible.