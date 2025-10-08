Archivo - El diputado del PSOE en Baleares Iago Negueruela. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSIB se ha ofrecido este miércoles al Govern para subir el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) e impulsar un impuesto a los vehículos vacacionales.

Así lo ha trasladado el portavoz del PSIB en el Parlament, Iago Negueruela, en la segunda jornada del Debate de Política General, durante su réplica al discurso de Prohens y durante la cual ha anunciado "nueve grandes planes y reformas legislativas que pueden dar respuesta a las necesidades de la gente".

Entre ellas destaca la subida del ITS. "Es su propuesta, la puede pactar aquí y ahora. Si la quiere aprobar, diga que sí", ha afirmado.

El paquete de propuestas de los socialistas incluye una ley para declarar tensionados los municipios de las islas, de modo que puedan bloquearse las "subidas desorbitadas" de precios de alquiler que están expulsando de sus viviendas a la gente de estas islas.

Igualmente, el PSIB ha recuperado la propuesta del Ejecutivo autonómico de crear un nuevo impuesto para vehículos que no están matriculados en Baleares. "Les parecía buena idea cuando lo anunciaron con un power point, ahora tiene la letra de la ley ya escrita por nosotros", ha señalado.