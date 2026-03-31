El PSIB ofrece sus votos al PP para escoger un nuevo presidente del Parlament y cesar a Le Senne

PALMA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -
El PSIB ha ofrecido este martes sus 18 votos al PP para escoger entre las filas 'populares' y cesar en su cargo al presidente del Parlament, Gabriel Le Senne.
Ha sido durante el pleno de este martes, cuando el portavoz adjunto del PSIB, Marc Pons, ha responsabilizado al Govern y al PP de permitir que Le Senne apropiarse de las instituciones y de ausentarse del pleno para participar en Hungría en un acto de partido.
La consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, ha evitado valorar la oferta, aunque ha restado valor a la credibilidad. "La mano tendida no tiene mucho valor", ha concluido.