El PSIB de Palma inicia un proceso participativo para recoger propuestas que garanticen el derecho a la vivienda

El secretario general del PSIB de Palma, Iago Negueruela, interviene durante la celebración del Consell Polític de la formación. - PSIB

PALMA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación Socialista de Palma ha puesto en marcha un proceso participativo con el objetivo de elaborar un programa de iniciativas que garanticen el derecho a la vivienda en la ciudad, que finalizará en junio con la celebración de la primera Conferencia Municipal de Vivienda.

Así lo ha aprobado el Consell Polític de la agrupación, que se celebró este jueves en la sede del PSIB y que también ha dado el visto bueno al nombramiento de Antoni Tarabini como presidente de honor del PSIB de Palma.

En una nota de prensa, el PSIB ha indicado que el Consell Polític empezó con un análisis de la situación política actual por parte del secretario general del PSIB de Palma, Iago Negueruela, quien ha afirmado que el nuevo año empieza "con ganas de debatir proyectos y abordar problemáticas desde el primer momento". "El Consell Polític permite debatir para, después, ir a los barrios a escuchar y dialogar con los vecinos", ha alegado.

Asimismo, ha explicado que el partido, desde hace tiempo, ha avisado del incremento de los alquileres, que "han pasado de 700 a 1.700 euros".

"Hay que decirlo claro, esto es así porque no se ha aplicado la Ley de Vivienda y la limitación de los precios de los alquileres. Existen herramientas para reducir los alquileres, no quieren hacerlo. Hoy, la gente trabaja para alquilar una habitación de un piso, un modelo terrible para la cohesión que sólo generará rabia, de ahí la necesidad de presentar propuestas", ha remarcado el secretario general.

El representante local ha apuntado que, frente a una Palma "gris, de ladrillo y que corta árboles", las socialistas presentan propuestas "en positivo" para "generar ilusión" como el soterramiento de Via de Cintura".

"El modelo del PP se basa en gastar más de 200 millones de euros para comprar Gesa y hacer un recinto ferial que sólo busca incentivar el modelo turístico", ha recriminado.

Por eso, ha justificado la "necesidad" del Consell Polític para "captar ideas, afrontar retos e ilusiones e impulsar el partido", por eso ha pedido ser "valientes" y "arriesgar" en las propuestas para "conectar con la ciudadanía" durante la Conferencia Municipal de Vivienda.

El proceso participativo que culminará en esta conferencia empezará en febrero con reuniones con la militancia para, después, abrir el debate a la ciudadanía, las asociaciones de vecinos y las entidades para que aporten sus iniciativas.

Por último, en junio se celebrará la conferencia, de la que saldrá un documento que formará parte del programa del PSIB en Palma. Los objetivos iniciales son que "haya más vivienda, que las infraviviendas desaparezcan y que los barrios no se desnaturalicen".

Durante el Consell Polític también se han aprobado nuevas incorporaciones a la Ejecutiva del PSIB de Palma para "reforzarla". De esta manera, se crea una vicesecretaria general, que ocupará Joana Maria Adrover; Victoria Ramos será la portavoz; Pepe Martínez será el portavoz adjunto y el secretario de Estrategia y Nuevas Narrativas y Cati Martí se incorpora como vocal.

Carmen Tarrafeta y Álvaro Medina dejan la ejecutiva por cuestiones laborales y ocupan sus cargos Yolanda Martínez como secretaria de Innovación y Digitalización; Antonio Caldera como secretario de Transformación del Modelo Económico y Marga Moll como secretaria de Bienestar y Atención a la Soledad.

Por último, se han aprobado cuatro propuestas de resolución: una sobre la gestión de residuos del PP y el transporte de residuos de otras islas a la incineradora de Palma, otra en defensa del derecho internacional, el multilateralismo y la soberanía de los pueblos ante las actuaciones militares unilaterales; una tercera para una política municipal de prevención de adicciones basada en la comunidad, la salud pública y los cuidados en Palma y la última para nombrar Antoni Tarabini presidente de honor de los socialistas de Palma.